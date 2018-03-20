太阳马戏团“空中飞人”表演时坠亡-这是太阳马戏团成立34年来，第二次有杂技演员因现场表演受伤而丧命

晨报记者 徐惠芬 综合报道

被誉为“加拿大国宝”的太阳马戏团出事了。当地时间17日晚，一名空中男飞人在现场表演时不慎从空中坠落，随后不治身亡。这也是太阳马戏团成立34年来，第二次有杂技演员因现场表演受伤而丧命。

现场观众都吓坏了

当地时间17日晚，太阳马戏团在美国佛罗里达州的坦帕进行名为“VOLTA”的演出。自二月中旬以来，太阳马戏团就在坦帕进行“VOLTA”的表演秀，当晚也是在该市巡演的最后第三场表演。

事故就在当晚发生。在与同伴做了一个快速旋转后，一名空中男飞人似乎没法抓牢绳子，从高空坠落到了舞台上。

观众朱莉安目睹了整个过程。她在接受美国媒体采访时称，在男飞人坠下之前，她注意到这名表演者“拼命想要抓住绳子”。

“太糟糕了，你可以听到观众席中的哭叫声。当时还有不少孩子在现场，他们都吓坏了。”朱莉安如此回忆。

还有目击者观众称，从高空落下后，这名表演者在舞台上一动不动。

表演新节目时出意外

根据太阳马戏团发表的声明，出意外的高空杂技师名叫雅恩·阿诺，在表演时，从高空落到了舞台上。之后被紧急送往附近的医院接受救治，但最终不治身亡。

据介绍，阿诺今年35岁，是太阳马戏团最资深的表演者之一。太阳马戏团总裁丹尼尔·拉马尔在声明中称，整个马戏团都对这起悲剧的发生感到震惊和悲痛。“他和我们在一起已经15年了，深受大家的喜爱。我们会和他的家人、马戏团成员一起渡过这个难关。”

阿诺来自法国，目前居住在美国迈阿密，和妻子育有两个年幼的女儿。就在坠落事故发生前几个小时，阿诺还在网上贴文，称马上要和同伴一起表演两人节目了。

“在那么多练习后，我们的双人节目终于要在今晚登场了。是时候放手向前了。”

事故原因还在调查中

目前事故原因还在调查中，太阳马戏团称将全力配合警方的调查。原定于18日在坦帕的最后两场演出也因此取消。

太阳马戏团总裁拉马尔认为，应该不是道具的问题，并称现在下结论为时太早。据介绍，目前坦帕警局和美国联邦职业安全和保健管理局都在对事故展开调查。

这也是太阳马戏团成立34年来，第二次有杂技演员因现场表演受伤而丧命。

2013年6月，31岁的高空杂技师萨拉在拉斯维加斯赌场的一场表演中从高空坠落，在被送往医院救治的路上过世。之后，内华达州职业安全与保健管理局认为太阳马戏团和赌场都违反了相关条例，处以数千美元的罚款。

此外，太阳马戏团还发生过杂技演员训练时受伤身亡的事故。2009年，24岁的乌克兰小伙奥列克桑德尔·朱罗夫在太阳马戏团总部所在的蒙特利尔训练时，从秋千上坠落，因为头部受伤，不治身亡。

太阳马戏团全球有名，凭借对传统马戏表演的颠覆性诠释，囊括了包括艾美奖、斑比奖等国际演艺界各项荣誉。这家总部设在加拿大的公司甚至被誉为加拿大的“国宝”。