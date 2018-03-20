时令蔬菜更有营养更美味-春分，吃“春菜”

晨报记者 徐妍斐

在经过一个漫长寒冷的冬季后，申城终于入春了，而明天，2018年的“春分”节气也到了。春分时节，大地复苏，到了最适宜吃“春菜”的时候。上海市农业科学院农产品保鲜加工研究中心主任乔勇进研究员表示，春天大自然给人们准备了许多新鲜蔬菜，和其他季节相比，春天的茎叶菜多为时令菜，从种植生长的角度来说更为细嫩有营养，健康美味。

20-30℃最适合蔬菜生长

大棚种植技术让市场上一年四季都可买到丰富的果蔬。为什么时令蔬菜会更好？

乔勇进介绍，我们所讲的时令蔬菜，是指在自然条件下生长的蔬菜，也就是说大自然的温度、湿度和土壤条件就能满足其正常生长，春季大地萌动，万物复苏，气候温湿度适宜，有利于蔬菜生长发育。而如果是大棚种植的蔬菜，设施增温保温的同时，一般湿度也随之升高。湿度增高，空气不流通，蔬菜就容易繁殖微生物，再加上设施栽培条件下土壤中有害微生物也比较多，容易引发病害发生，这也就是大棚蔬菜施用农药多的原因之一。

时令蔬菜种植的另一大优势就是在自然栽培条件下相对空间开阔，密度适宜。而如果在大棚内种植，考虑到成本和比较效益，蔬菜种植密度往往加大，由于大棚栽培存在光照不足问题，蔬菜之间容易存在光照、养分竞争，蔬菜往往细嫩，养分不足，抵御疾病的能力弱。再加上种植密度高，一棵蔬菜生了病，就会互相之间传染，“病倒”一片。

因此，时令蔬菜相比大棚种植的蔬菜，得病概率低，农药施用也相对少。当然，为了保障终年供应，大棚蔬菜种植不可或缺，如果可以适当降低种植密度，提高光照和养分保障，推行生态种植，对蔬菜的生长和品质会更好。

那么，如何才能买到时令蔬菜呢？乔勇进表示，春秋两季上市的常见蔬菜，大多是时令菜，如小白菜、生菜等。这是因为，虽然有着品种差异，但一般来说20℃-30℃是最适合蔬菜生长的季节，如果高于35℃或者低于15℃，蔬菜的生长速度就会受到抑制。这也是冬夏两季大棚种植蔬菜时要靠设备来调节棚内温度的原因。

春秋两季温度适宜，不用加减温度，适宜蔬菜的生长。和大棚蔬菜相比，时令蔬菜品相好，种植成本低，营养也最好，售价也更便宜。

春季时令蔬菜品质最好

根据《中国食物成分表》，绿苋菜、木耳菜、芥蓝、油菜等绿叶蔬菜的钙含量比牛奶中的钙还多，小白菜、鸡毛菜、菠菜中也有丰富的钙。春季大地复苏，蔬菜会通过根系从土壤中吸收大量的矿质营养传输到茎叶，合成大量人体需要的营养物质，满足人体健康营养需求。

需要说明的是，由于蔬菜中的钙大多以结合形态存在于细胞壁中，钙的吸收率可能比牛奶这一最佳补钙食物低一些。但绿叶蔬菜含有非常丰富的镁元素和钾元素：镁元素本身就是骨骼、牙齿中的微量成分，有利于提高钙的利用率；钾元素供应充足能有效减少尿钙的流失。绿叶蔬菜中的维生素K能够激活骨钙素，促进钙在骨骼中的沉积，从而让钙的作用最大化。

可以通过一些手段提高绿叶蔬菜中钙的吸收：烹调前预先在水中焯一下，能够有效降低草酸、植酸等阻碍钙吸收成分的量； 烹调时少加一点醋，或者配合高蛋白的食物食用，能够将结合形态的钙转化为可溶性的钙，增加吸收率；烹调时不要放太多盐，否则影响钙吸收。

绿叶菜的营养功效有很多，其中大量的钾、钙、镁元素，有助预防心脑血管疾病； 其中的胡萝卜素和叶黄素，有利于保护视力。一餐当中吃同样多主食的情况下，增加绿叶菜的摄入，可以延缓餐后血糖的上升速度，预防糖尿病。绿叶菜膳食纤维含量较高，有效增加饱腹感，延缓食物在胃里的排空速度，利于控制食量。

陌生的野菜不建议吃

春天是尝鲜的季节，蔬菜组织细嫩，香甜可口，因此春天还是吃野菜的季节。抓一把马兰头凉拌香干，来一碗香椿炒鸡蛋，把荠菜剁碎了入馅……那些自然生长，未经人工栽培的野菜，迎着春天的朝阳和大自然的雨露自土中蓬勃而出，挖野菜、尝野味，成为很多家庭的生活乐趣。凉拌生食、炒食蒸煮、配菜做汤，做法多种多样。

但并不是所有野菜都适宜使用的，有些野菜对人体健康是有害的，如野胡萝卜、野芹菜、野生地等，这些野菜误采误食，对健康是不利的，有些后果还很严重。采摘野菜时，一定要注重新鲜，不认识、不熟悉的野菜最好不要采，更不要吃，生长环境较差的区域及公路周边的野菜也不要采摘。生食野菜时，一定要清洗干净，不宜生食的野菜，则需要经过浸泡、蒸煮、烹调等处理之后再食用。