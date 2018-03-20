把那些无证无照小吃 像“正规军”一样管起来

南翔老街: 开展无证餐饮“整 治、疏导、纳管”行动

晨报记者 徐妍斐

嘉定南翔以“小笼包”闻名，近年来旅游业发展迅速。自2008年南翔老街改造，至今已经十年。去年游客人数突破400万人次大关。老街上，60-70%的商户经营售卖的都是食品类，然而由于房屋性质问题，过去这里大多数都是无证无照小餐饮。

作为热门旅游景点，南街老街的诸多小吃餐饮的卫生状况关系着消费者的“舌尖”安全。南翔镇老街的无证餐饮“整治、疏导、纳管”行动开始了。

成立专门食品安全检查队伍

小型餐饮临时备案制度的出台，为南翔老街的无证无照小型餐饮纳管指明了方向。去年至今，老街上已有44家小型餐饮进行了临时备案，加上原本7家持证经营的商户，南翔老街无证无照小餐饮的整治收到了明显的成效。

在一家叫做“古井流香”的现制现售糕点店中，店员正在加工手工酥糖。执法人员进行了现场检查。“这家店备案纳管后，还是很规范的，包装盒上贴标签，生产日期、保质期、净重量等生产信息都有。”一名执法人员表示。记者了解到，对于这类店铺，检查的内容包括索证索票，查看商户备案卡的发证日期，从业人员健康证是否在有效期内等。“要确保它的糖、花生等原料不会发霉。”

以南翔小笼著称的当地，热食类的小型餐饮有不少。执法人员对索证索票，包括肉类食品检疫证明、蔬菜采购证明等进货渠道分别进行了检查。南翔镇还发放给商户小型餐饮临时备案管理手册，由商户将日常的采购、人员培训、消毒等内容记录于册。“对临时备案的小型餐饮，监管比照有证经营的店家，严格按照标准操作流程，不会因为是小型餐饮临时备案就放松要求。”执法人员还深入后厨进行检查，要求做到原料、半成品、成品的生熟分开，还对餐饮用具的消毒清洗、专用水池的标识分类、货架的杂物清理等都一一作出指导和要求。

在老街的日常监管上，除了每个季度一次的例行检查，管理单位还专门成立一支食品安全检查队伍，一旦有新商户入驻就上门引导办理纳管。

嘉定无证餐饮整治率超二成

据嘉定区市场监管局相关负责人介绍，嘉定区现有存量、新增无证无照食品1850户，目前已经整治了418户，整治率达22.6%。

除南翔老街外，嘉北郊野公园同样存在园区由于产证原因办不出相关证照的情况，在确保食品安全的前提下，将通过三种途径进行疏导：对符合小餐饮临时备案条件的进行备案纳管，加强事中事后监管； 对单纯销售预包装食品的，由镇级层面自行备案，并进行公示； 园区加强统一规划，设置临时疏导点，统一管理食品摊贩，解决游客需求。

嘉定工业区利用街镇联合工作机制，对重点区域采取专项治理。首创旭辉城是一个新建小区，虽然距离城区较远，但周边毗邻的小区较多，又与上海大学东华学院北门隔路相望，各类生活配套需求旺盛。

自2017年以来，临街商铺发展迅速。经了解掌握，目前临街商铺共37家，证照齐全的仅有7家，有照无证的有24家，异地经营1家，无证无照的有8家。嘉定工业区会同辖区各部门，进行整治。