1.3万余起未按规定交替通行被抓拍-由分处11个路段的11套电子警察于今年拍摄

记者 张 硕

晨报讯 为规范高架道路通行秩序，本市公安交警部门通过技术研发，已在内环高架外圈近宛平南路、南北高架近鲁班立交进口、延安高架北侧近福建路上匝道等路段，陆续安装了用于抓拍“机动车未按规定交替通行”违法行为的电子警察设备11套。今年以来，这11套电子警察共抓拍“机动车未按规定交替通行”违法行为13000余起，违法者将被处以“罚款200元、不记分”的处罚。

内环高架内圈近武宁路上匝道处，这是一处匝道进入高架主道“二并一”路段，车辆行驶缓慢但有序。该路段正处在电子警察抓拍“机动车未按规定交替通行”区域内。警方提示，车辆进入电子警察抓拍路段前，两根车道的地面均已漆画了“交替通行”的字样。当车辆开过这一标识之后，才进入交替通行的并线路段，正对这一路段的路架上，也设置了醒目的“电子警察监管（交替通行）”的黄色标牌，确保司机都已得到提醒。

“车辆在行驶至车道交汇处时，按照法律规定两根车道拥有同等的通行权，应该一边一辆依次交替通行，你走一辆我走一辆。如果争道抢行，容易发生碰擦事故，车辆积压，进一步造成道路拥堵。”一位一线交警说。

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11套电子警察安装在哪儿

南北高架东侧近鲁班立交进口；逸仙高架西侧近内环高架出口；延安高架北侧近福建路上匝道；内环高架外圈近武宁路上匝道；内环高架外圈近天钥桥路上匝道；延安高架北侧近茂名路上匝道；延安高架南侧近凯旋路上匝道；内环高架外圈近吴中路上匝道；内环高架外圈近宛平南路上匝道；内环高架内圈近武宁路上匝道；南北高架东侧近广中路上匝道。

电子警察如何抓拍

据交警总队科技处民警解释，电子警察抓拍不按规定交替通行主要是依靠“视频监控＋车辆捕捉”技术，通过一定的算法，对抓拍区域内的两根车道车辆固定“1、2，1、2”的交替通行模型，一旦规则被打破，出现“1、1”或“2、2”的情形，电子警察将马上拍摄一段违法视频，同时抓拍四张违法照片，作为处罚依据，经后台人工审核后纳入处罚平台。

该如何交替通行？

交警部门相关人士称，交替通行，即指的是机动车在车道减少的路段、路口通过，双车道车辆汇流时，应当右一辆、左一辆的交替通过。交替通行应当具备两个条件：驾驶员在现行道路车道减少时，比如由3车道变化为2车道，或者2车道变为1车道的情况；在道路拥堵的情况下，必须要遵循交替通行的原则。

根据《道路交通安全法实施条例》第五十三条第三款规定：机动车在车道减少的路口、路段，遇有前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶的，应当每车道一辆依次交替驶入车道减少后的路口、路段。如果在交替通行的情况下发生交通事故，违反交替通行一方的驾驶人应该承担事故的责任。