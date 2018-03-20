今年新增10所全市招生民办学校-■康德实验（小学部）学费一年16万元　■平和双语减招100人，盛大花园小学本区增招

记者 李星言

晨报讯“上海市义务教育报名系统”对外开放，不少家长发现，今年全市新增10所全市招生的民办学校，但也有个别学校不再全市招生，其中不乏一些热门学校。

根据上海市义务教育报名系统显示的信息，今年全市新增10所全市招生的民办学校，比如黄浦区康德实验、宝山华二、浦东惠立等。其中，康德实验（小学部）首届招生，只面谈第一志愿，且学费达到一年16万元，被不少家长惊呼“超越了包玉刚实验学校，成为沪上民办小学第一贵！”。“华二系”的宝山华二今年首次招生，本区58人，外区86人，但均只招第一志愿。

此外，还有5所学校不再全市招生，其中包括比较热门的万科双语学校、美高双语学校、莘庄初级中学等。如美高双语学校招生总人数并未减少，但今年100个招生名额全部给到闵行区本区，不再全市招生。

不仅如此，各区在招生人数上也有所调整。如不少家长青睐的平和双语今年减招100人，在全市民办学校减招人数上居于前列，被不少家长惊呼“今年竞争更大了”，而上外附小则是区内扩招、区外减招，被不少虹口家长笑称“福利”；而面向全市招生的热门学校盛大花园小学则明显扩招，本区招收250人，比去年增加了65人，外区招生138人，比去年减少了47人，被不少徐汇家长视为利好。

此外，不少学校也调整了录取志愿，如上外静中今年只收第一志愿，不再面谈第二志愿；但协和双语今年则新增了二志愿录取。

值得注意的是，去年涉嫌违规招生的民办阳浦小学今年减少招生18人，世外青浦减招10人。