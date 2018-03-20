虹桥路“小手术” 转弯省了10分钟

记者 吴艺璇

晨报讯 虹桥路连接着内环、中环以及延安西路等三纵三横道路，车流量、人流量一直居高不下，其沿线的古北路、水城路、虹许路等路口更是易拥堵路段。近期，长宁公安分局交警部门通过对虹桥路沿线道路交通进行一系列“小手术”，各路口通行效率提升了30%—50%，交通类110警情逐月下降10%左右，其中“虹桥路往水城路方向至少节省了10分钟”。

近日，虹桥路虹梅路至虹桥路古北路路段，道路两侧的机非隔离墩已经被拆除，取而代之的是机非隔离栏。新设的隔离栏将非机动车车道空间压缩，机动车道路增加了一根车道，使得原先的双向五车道增加到了现在的双向七车道。

此外，虹桥路金珠路口北侧的机非隔离栏被拆除，重新划定车道，东西两侧各增设一根车道。据了解，改造后路口通行效率明显提高，虹桥路（金珠路—古北路）段积压车辆减少。

“以前要从虹桥路往水城路方向需要直走再掉头，现在至少节省了10分钟。”一位驾驶员告诉记者，这得益于交警部门在虹桥路水城路路口东西两侧各新增的一根左转弯车道。

而在虹桥路虹许路路口，交警部门增设了一根东向南左转弯车道，使得该路口东向南转弯车道增加为两根，并调整路口交通信号灯的放行时间，以此缓解东西两侧转弯进虹许路的车流压力。

“延安西路虹许路上下匝道都在这里，一个到外滩方向，一个到机场方向，再朝吴中路方向，是中环的主要路口，所以这里车流量特别大。”长宁交警支队的高炜叶解释，由于原来的车道设置不匹配，造成这一段的交通常发性拥堵，增加了一根转弯车道后，两根车道通行能力至少提高50%。