11条扫墓专线月底陆续开通-往返七大墓区，适时增配车辆

记者 钟 晖

晨报讯 清明扫墓高峰将至。记者昨天从巴士集团获悉，月底开始，巴士公交将开通11条扫墓公交专线往返七大墓区。在敲定发车时间、发车线路、发车车辆配置的基础上，届时还将根据市民出行需要进行灵活调度，视情增辟线路或投入机动车辆，尽量方便市民祭扫。

据预测，今年清明扫墓总客流660多万人次左右，祭扫高峰将集中出现在3月31日、4月1日、5日、6日、7日五天。为此，巴士集团提前制订清明扫墓服务用车方案，计划开通至松鹤公墓、仙鹤墓园、长安墓区、白鹤憩园、徐泾西园、宝罗瞑园、宝凤瞑园等七大墓园区的11条清明扫墓专线，总计运能配备1642辆次，适应大客流出行。同时，针对市民祭扫高峰与春游踏青重合的出行特点，巴士下属各公交营运公司将在途经各大陵园墓地、旅游景区周边的公交线路相应增配运营车辆。

记者在计划表上看到，目的地为仙鹤墓园的扫墓专线有3条，上车地点包括地铁5号线天星路站、闵行车站徐闵线终点站、河巷桥143路终点站，开线日为3月31日、4月1日、4月2日至4日。前往松鹤墓园的公交专线同样有3条，3月24日、25日开通，其中一条专线的上车地点是海宁路晋元路。还有一条专线是从F1赛车场的水景广场出发。此外，上海火车站的恒丰路桥西侧也有上车点，去往松鹤墓园。市民如果要去往宝罗暝园，可在地铁3号线江杨北路站上车，4月5日开线。