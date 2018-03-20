申城各公园全面开启花展季-本周起去公园看“满园花开”

记者 郁文艳

晨报讯 上海（国际）花展、上海国际兰展、郁金香花博会……随着各类花卉的盛开，本周起，申城公园将全面开启花展季。

上海（国际）花展将于3月22日至5月6日在上海植物园举办。近年来，这个花展的主题一直是“精致园艺，美丽家园”，也就是说，在这个花展上，游客可以看到很多家庭园艺的内容，找到布置自己家的室内、阳台、露台、花园的灵感，也可以买到各种花卉、花器。今年花展的主题花卉为原产自墨西哥的“大丽花”。

上海国际兰展3月23日至4月8日在辰山植物园举办。上海国际兰展每2年举办一次,在这个国际兰展上，游客可以欣赏到来自世界各地的珍稀、精美兰花，以及辰山植物园科研人员精心培育的兰花品种。

郁金香花博会3月19日至4月4日在大宁公园举办。郁金香花博会是近年来各大公园花展的后起之秀。相比鲜花港，大宁公园郁金香的数量和品种可能不及鲜花港，但交通便利，花海也打造得非常美丽。今年的花博会种植郁金香数量约200万株，类型45种，种植面积约4万余平方米。

都市森林百花展将于3月30日至5月6日在共青森林公园举办。该花展今年是第17年。花展期间，游客可以欣赏到樱花、海棠、桃花等各类春花盛开的美景，还可以参与森林帐篷客跳蚤市场（爱心义卖）、森林涂鸦等主题活动。

上海杜鹃花展3月28日至5月上旬在滨江森林公园举办。杜鹃花是滨江森林公园的特色花卉，园内有全国公园内最大的杜鹃园，面积达14万平方米。整个园区种着了300多个品种、2万余株杜鹃。3月28日开幕时，可能大部分杜鹃还没有盛开，只有高山杜鹃品种会最早开花，按照往年惯例，杜鹃要在4月中旬迎来盛花期。

清明后起，古猗园、长风公园、上海植物园等一些公园还会有牡丹、芍药展。