龙井群体种3月底开采，今年开采时间较去年略有推迟-最快本周就能喝上第一口龙井新茶

晨报记者 谢 竲

又到了3月下旬茶香四溢的季节，老“茶客”们想必早已摩拳擦掌、跃跃欲试了吧。记者了解到，受天气影响，跟去年同期相比，今年西湖龙井开采时间会略有推迟，龙井群体种在3月底开采。

不少精明的消费者也开始跳过沪上的茶城、茶叶店，选择直接向杭州的茶园订购龙井绿茶，价格在2000至4000元不等，发货时间预计在本月23日至25日左右。也就是说，最快本周末就能喝上今年第一口西湖龙井新茶。

新茶已上市，龙井还没来

昨天下午，记者分别走访了沪上天山、大宁茶城，满室飘香的“茶楼”里，除了红茶、普洱以及一些花草茶，一捧捧喷香的新茶也被摆放到了醒目的位置，个别茶店已悄然挂起了“新茶上市”的字样，有的还特意标明“梅家坞龙井新茶上市”。

“龙井现在哪有啊，时间还没到呢，我们是先来逛逛，找熟悉的老板问问价格，或者先订一点尝尝。”有老茶客这样告诉记者。有店主表示，目前已到的“新茶”大多是3月初就上市了的云南毛峰、四川竹叶青等品种，偶尔有个别店铺已开始出售2018年的龙井，产地多为浙江富阳等地，价格在700至800元1斤，而要尝到我们常说的“西湖龙井”，则至少得等到清明前一周才行。

据悉，因为地理位置的原因，如四川等区域茶叶出产得更早，就有不少浙江商人带着一整套工艺赴四川加工生产，“所谓龙井，并不是指茶叶，而是制茶的工艺。四川茶也可叫龙井，而且外形区别不大，不过懂茶的人还是能明显感觉到口感、香味的不同”。

消费者直接向产地“订货”

买茶叶除了去茶城找相熟的老板，还能通过什么方式买到放心又实惠的茶呢？部分消费者选择了直接向产地“订货”的方式。

袁小姐在杭州梅家坞有一座占地3亩的茶园，已经经营了三四年，自过完年起，她就开始筹备着采茶、制茶、卖茶的工作了。就在上周末，袁小姐招募的采茶工已然就位，就等本周开采，“本来我们预估18-20日左右采‘头茶’，不过最近天气不好，气温低、还下雨，估计要拖到这周四了”。记者了解到，由于下雨天茶叶的“长势”不佳，容易造成品相不佳、一炒就碎的结果，且茶香也会大打折扣，故而大多茶农目前仍在观望，待到叶片分量“刚刚好”时，方启动采茶工作。

“基本上从3月初就开始有人找我订茶叶了，让我给他们留一点最好的‘头茶’，一般都是1斤、2斤，少的几两。”记者了解到，袁小姐的茶园春茶产量一般在100斤左右，如今已有三分之一已被预订，价格根据品质不同分为220、280、360元/两，共计三档，礼盒装、散装皆可选择。由于袁小姐还同时经营着茶园旁的民宿，前来采购的顾客大多是之前的住户，以及后来经推荐而来的亲友，其中以江浙沪一带的顾客为主，“上海的顾客嘴‘刁’，有的还特别要求在石灰里‘过一下’，味道更好。也很讲究性价比，直接从茶园订价格比较实惠”。

据悉，春茶买回来后存放半个月以上，待茶中的多酚类物质自动氧化后，口感会更醇厚；而如果将新炒的龙井茶在石灰缸中放置一段时间，则香味更佳。袁小姐表示，此次梅家坞龙井最早的发货时间预计在23日左右，“如果不急的话，我们可以帮忙过一下石灰，25日左右可以寄出，顺利的话本周就可以喝到第一口新茶了”。

名优绿茶价格与去年持平

记者了解到，去冬今春受到低温降雪影响，进入2月份以来气温起伏较大，根据茶树生物学特性和茶园实地察看，目前杭州部分茶树已抽芽。如3月中下旬气温不高，预计今年“龙井43”品种开采时间在3月20日左右，龙井群体种在3月底开采。跟去年同期相比，今年开采时间会略有推迟。

今年名优绿茶的价格将与去年持平，产量稳定不低于去年。如果要选择正宗地道的名优绿茶，关键就在产地。以西湖龙井为例，最好还要选择标注出小产地“梅家坞”、“狮峰龙井”的新茶。

业内专家指出，茶叶除了讲产地讲渠道外，还要讲时间。春茶均可作为新茶，而品茗选茶讲时令，一是“院外风荷西子笑，明前龙井女儿红”的明前尝新，即清明前的茶称明前茶，品质高档、价格偏高，每500克狮峰龙井9800元，梅家坞龙井每500克为9000元。二是雨前好味，谷雨前的茶称雨前茶，品质基本不走样，但西湖龙井的价格，有每500克为5000至6000元，也有600元至800元，相对更为实惠。

此外，近几年来，部分茶庄会选择在生态环境好的产地，培育一批知名度不高，但品质不错的特色茶，每500克为300-800元，性价比高而显实惠，也颇受消费者欢迎。