动车上吸烟将被禁乘火车180天-5月1日起执行　扒高铁车门、无票乘车不补票等行为也会被限制乘火车

晨报记者 张立

2018年1月，一名女子因为不愿意耽误自己的时间，在乘坐高铁时强行扒门，阻拦高铁发车。今年3月，一名男子因为烟瘾难忍，躲进高铁厕所吸烟却因为触发警报导致列车晚点……这些行为的发生都让市民纷纷关注着铁路的安全运行问题。

3月16日，国家发改委、中央文明办、最高人民法院、铁路总公司等多部门联合下发了《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车推动社会信用体系建设的意见》（以下简称《意见》）。《意见》规定，从2018年5月1日开始，在动车组列车上吸烟或者在其他列车的禁烟区域吸烟的，各铁路运输企业限制其购买车票，有效期为180天，而像扒车门等严重影响铁路运行安全和生产安全的行为也将会受到惩罚。

限制行为有一定期限

《意见》明确，对于严重影响铁路运行安全和生产安全有关的行为责任人被公安机关处罚或铁路站车单位认定的都属于严重失信人的范围，而这些严重失信人将会被限制坐火车。记者看到，在这些规定中，有“在动车吸烟者将禁乘车180天”，也有“越站乘车拒不补票者将在补齐票款后才能再次乘车”。此外，其他领域的严重违法失信行为有关责任人也会被限制坐火车。

总的来说，《意见》指出7类责任人将会被禁止坐火车，而另有6类责任人会被限制乘坐火车高级别席位（详情见“相关链接”）。

那么，一旦发生严重失信行为，到底会被惩罚多久呢？

对此，《意见》提出，对特定严重失信人在一定期限内适当限制乘坐火车。也就是说，期限一过，相关主体责任人可以从限制乘火车人员名单中移除，不再对其采取限制乘火车措施。

限制名单12306网站公示

《意见》指出，对于在铁路站发生的失信行为，被公安机关予以行政处罚或立为刑事案件的，由相关铁路公安局通报相关铁路局集团有限公司，并纳入惩戒名单，而这些名单还会被予以公示。《意见》中还提到，各领域需要将已纳入限制乘火车高级别席位的失信人名单归集至全国信用信息共享平台，推送给铁路总公司。

《意见》将在今年5月1日起正式实施，对于发生失信行为人的名单，各铁路运输企业每月第一个工作日在中国铁路客户服务中心（12306）网站、“信用中国”网站发布。名单自发布之日起，7个工作日为公示期，公示期内，被公示人可通过铁路“12306”客服电话或向有关部门提出异议。

那么，公示是否会涉及失信人的身份信息等隐私问题？对此，《意见》 并未有明确逐一说明。不过，《意见》中写到，在关于失信信息采集中，如果发生了严重失信行为且未被公安机关处理的，会由铁路站车工作人员收集有关音视频证据或2名旅客以上的证人证言或行为责任人本人书面证明，报铁路运输企业审核、认定后，纳入惩戒名单。其他领域的信息采集包含：被列入限制乘火车高级别席位名单人员的姓名、旅行证件号码、列入原因，有作为依据的法律文书的，还应当提供该法律文书的名称与编号。除此之外，有关部门的异议处理人联系方式也应当被同时公布。

此前，民航局也曾在其官网公布行业安全管理失信“黑名单”，记者查询民航局公示的“黑名单”内容发现，最终公示的信息包括：失信人员姓名、公司名称、职务、失信事实、事件经过、责任处理以及拟采取限制措施。