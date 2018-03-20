十三届全国人大一次会议今天上午闭幕

国家主席习近平将发表讲话

会议闭幕后，国务院总理李克强将会见中外记者，央广、央视等将现场直播



制图/潘文健

同往年相比，今年中国全国“两会”具有更加重要的意义。除选举产生新一届国家机构和全国政协领导人外，我们还审议了宪法修正案、监察法草案等重要议案，启动了新一轮国务院机构改革。这有利于更好团结激励全国人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

——习近平昨在同俄罗斯总统普京通电话时说

据新华社北京3月19日电 20日上午，十三届全国人大一次会议举行闭幕会，表决关于政府工作报告的决议草案，表决中华人民共和国监察法草案，表决关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划的决议草案，表决关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算的决议草案，表决关于全国人民代表大会常务委员会工作报告的决议草案，表决关于最高人民法院工作报告的决议草案，表决关于最高人民检察院工作报告的决议草案，中华人民共和国主席和十三届全国人大常委会委员长将发表讲话。

十三届全国人大一次会议闭幕后，国务院总理李克强将在人民大会堂金色大厅会见采访十三届全国人大一次会议的中外记者并回答记者提出的问题。届时，中央人民广播电台、中央电视台、中国国际广播电台、中国国际电视台将现场直播总理会见中外记者的实况，中央重点新闻网站将作实时报道。（网站首页图：新华社图片）