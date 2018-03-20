语重心长!习近平两会告诫领导干部十句话（附原声）

来源：人民日报客户端

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2018全国两会接近尾声，中国领导团队全新阵容已经亮相。“干部干部，干是当头的”。今年全国两会，习近平六次“下团组”，频频对领导干部喊话。工作怎么开展？纪律如何遵守？习近平对领导干部提出更高、更细的要求。“千方百计为群众排忧解难”“严格约束自己的操守和行为”“做到心底无私天地宽”，习近平两会上的这十句话，值得每个领导干部牢记。

1、千方百计为群众排忧解难

共产党就是为人民谋幸福的，人民群众什么方面感觉不幸福、不快乐、不满意，我们就在哪方面下功夫，千方百计为群众排忧解难。

——3月7日，在参加广东代表团审议时强调

2、既要做显功，也要做潜功

功成不必在我并不是消极、怠政、不作为，而是要牢固树立正确政绩观，既要做让老百姓看得见、摸得着、得实惠的实事，也要做为后人作铺垫、打基础、利长远的好事，既要做显功，也要做潜功，不计较个人功名，追求人民群众的好口碑、历史沉淀之后真正的评价。

——3月8日，在参加山东代表团审议时强调

3、必须夯实基层

中国特色社会主义大厦需要四梁八柱来支撑，党是贯穿其中的总的骨架，党中央是顶梁柱。同时，基础非常重要，基础不牢、地动山摇。在基层就是党支部，上面千条线、下面一根针，必须夯实基层。

——3月10日，在参加重庆代表团审议时强调

4、思维方式停留在老套路上难有出路

如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。

——3月5日，在参加内蒙古代表团审议时强调

5、对宪法法律始终保持敬畏之心

要坚持法治、反对人治，对宪法法律始终保持敬畏之心，带头在宪法法律范围内活动，严格依照法定权限、规则、程序行使权力、履行职责，做到心中高悬法纪明镜、手中紧握法纪戒尺，知晓为官做事尺度。

——3月10日，在参加重庆代表团审议时强调

6、做到心底无私天地宽

要强化宗旨意识，全心全意为人民服务，恪守立党为公、执政为民理念，自觉践行人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标的承诺，做到心底无私天地宽。

——3月10日，在参加重庆代表团审议时强调

7、要严格约束自己的操守和行为

要严格约束自己的操守和行为。所有党员、干部都要戒贪止欲、克己奉公，切实把人民赋予的权力用来造福于人民。

——3月10日，在参加重庆代表团审议时强调

8、把家风建设摆在重要位置

要把家风建设摆在重要位置，廉洁修身，廉洁齐家，防止“枕边风”成为贪腐的导火索，防止子女打着自己的旗号非法牟利，防止身边人把自己“拉下水”。

——3月10日，在参加重庆代表团审议时强调

9、要慎独慎初慎微慎欲

要慎独慎初慎微慎欲，培养和强化自我约束、自我控制的意识和能力，做到“心不动于微利之诱，目不眩于五色之惑”。

——3月10日，在参加重庆代表团审议时强调

10、要管好自己的生活圈、交往圈、娱乐圈

要管好自己的生活圈、交往圈、娱乐圈，在私底下、无人时、细微处更要如履薄冰、如临深渊，始终不放纵、不越轨、不逾矩，增强拒腐防变的免疫力。

——3月10日，在参加重庆代表团审议时强调

（人民日报客户端 岳小乔 皇甫凌雨整理）