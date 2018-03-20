要幸福就要奋斗！习主席最新讲话，这12句话特提气！

人民日报

1、 一切国家机关工作人员，无论身居多高的职位，都必须牢记我们的共和国是中华人民共和国，始终要把人民放在心中最高的位置，始终全心全意为人民服务，始终为人民利益和幸福而努力工作。

2、 中国人民自古就明白，世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗。

3、 中国人民相信，山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达。

4、 把蓝图变为现实，是一场新的长征。路虽然还很长，但时间不等人，容不得有半点懈怠。

5、 中国人民从亲身经历中深刻认识到，团结就是力量，团结才能前进，一个四分五裂的国家不可能发展进步。

6、 把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量一切工作得失的根本标准。

7、 一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚！

8、 中国人民和中华民族有一个共同信念，这就是：我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去！

9、 只有那些习惯于威胁他人的人，才会把所有人都看成是威胁。

10、 对中国人民为人类和平与发展作贡献的真诚愿望和实际行动，任何人都不应该误读，更不应该曲解。人间自有公道在！

11、 坚决扫除一切消极腐败现象，始终与人民心心相印、与人民同甘共苦、与人民团结奋斗，永远保持马克思主义执政党本色，永远走在时代前列，永远做中国人民和中华民族的主心骨！

12、 新时代属于每一个人，每一个人都是新时代的见证者、开创者、建设者。只要精诚团结、共同奋斗，就没有任何力量能够阻挡中国人民实现梦想的步伐！

（网站首页图：新华网图片）