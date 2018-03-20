伟大民族精神！习近平定义新内涵

党报评论君 人民日报评论

什么是我们中华民族的民族精神？刚刚，习近平主席给出了权威定义——

伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神。

新时代东风浩荡，中国梦曙光在前。在抚今追昔之中，在继往开来之时，习近平主席以激昂的语调、饱满的情感，讲述我们的伟大民族精神，让人心潮澎湃、热血沸腾，更让人触摸到其中深沉的意蕴、丰厚的内涵。让我们从历史、现实与未来三个角度，思考习主席“提纯”的伟大民族精神。

这一定义中，有着对中国传统厚重底蕴的深刻思考，有着对中华民族5000多年连绵不断文明的崇高敬意。

伟大创造精神，是“辛勤劳作，发明创造”，体现在群星闪耀的诸子百家，体现在影响世界的四大发明，体现在风雅颂、诗词曲，体现在有形的无形的文化遗存；伟大奋斗精神，是“革故鼎新、自强不息”，体现在辽阔秀丽的大好河山，体现在物产丰富的广袤良田，体现在中国人民千百年来的生产生活；伟大团结精神，是“团结一心、同舟共济”，体现在56个民族多元一体、交织相融，体现在中华民族大家庭同心同德、守望相助；伟大梦想精神，是“心怀梦想、不懈追求”，体现在小康的理念、大同的情怀，体现在勇于追求和实现梦想的执着精神。

看历史，荡胸生层云。我们的民族精神，结晶于上下5000年沉淀的心灵河床之上，蕴藏在中华民族的生生不息、薪火相传之中。

这一定义中，有着对近代中国苦难辉煌的感同身受，有着对170多年来仁人志士前赴后继、上下求索的深切体认。

伟大创造精神，让中国甩掉积贫积弱的帽子，推动中国日新月异向前发展，大踏步赶上时代、大踏步走在世界前列；伟大奋斗精神，凝聚于中国人的聪明才智、浸透着中国人的辛勤汗水，蕴涵着中国人的巨大牺牲，让我们从亡国灭种的边缘走到繁荣昌盛的今天；伟大团结精神，让各民族人民手挽手、肩并肩浴血奋战，书写保卫祖国、抵御外辱的壮丽史诗，创造出让世人瞩目的“中国奇迹”；伟大梦想精神，让我们迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，让中华民族前所未有地接近民族复兴的伟大梦想。

忆往昔，峥嵘岁月稠。我们的民族精神，是我们近代以来滔滔洪流中形成的精神高地，是170多年来我们共同铸就的精神家园。

这一定义中，有着对未来中国光明前景的坚定自信，有着面向“两个一百年”目标、面向社会主义现代化强国进军的满腔激情。

伟大创造精神，已经让奇迹在中华大地上不断涌现，更会让我们不断创造出一个又一个更新、更大、更震撼的人间奇迹；伟大奋斗精神，让中国人民不断刷新自己的美好生活，也让我们一定能够达到创造人民更加美好生活的宏伟目标；伟大团结精神，让我们心往一处想，力往一处使，形成勇往直前、无坚不摧的强大力量；伟大梦想精神，让我们能百折不挠、坚忍不拔，让我们一定能够在一代又一代人的接续奋斗中，实现中华民族伟大复兴的梦想。

思未来，扬帆但信风。我们的民族精神，必将在复兴征程上不断发扬光大，在实现中国梦的道路上如天行健、如地势坤。

犹记5年前，同样是在全国人民代表大会全体会议闭幕之时，习近平庄严宣示，实现中国梦必须弘扬中国精神，“经过几千年的沧桑岁月，把我国56个民族、13亿多人紧紧凝聚在一起的，是我们共同经历的非凡奋斗，是我们共同创造的美好家园，是我们共同培育的民族精神，而贯穿其中的、更重要的是我们共同坚守的理想信念”。始终发扬伟大民族精神，正是实现中华民族伟大复兴最坚实的底气、最强大的动力。

数十载长河浩荡，九万里风鹏正举。有着民族精神的托举，有着以习近平同志为核心的党中央坚强领导，我们伟大的国家、我们伟大的民族，一定能够扶摇而上，展翅飞向更加光辉灿烂的明天。