百联股份试点市场化契约化改革

近年来商业模式不断创新，国内商业零售龙头百联集团着力发展新模式、新技术与新零售。近日，百联集团下属百联股份（600827）按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬”的方向探索推进市场化、契约化经理人制度。这是百联集团积极响应深化国资国企改革的重要举措，也是为落实上海购物品牌三年行动计划和下半年在沪举办的中国国际进口博览会、建设国际消费中心城市做积极准备。

上海国资国资改革示范

随着国企改革进程加快，职业经理人已成突破重点。《2018年政府工作报告》在国资国企改革部分明确提出“加快形成有效制衡的法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制”。3月13日召开的2018年上海市国资国企工作会议也强调，上海国资国企将总结市管企业职业经理人薪酬制度改革试点情况，严格业绩考核，完善市场化机制，一司一策稳妥推进。百联股份此次职业经理人试点，将在上海国资国企改革中起到示范带动作用。

据悉，百联股份此次试点方案中，引入市场化经营机制，将通过内部选拔或外部招聘，强化双向选择，注重市场价值评价。同时，公司也将建立充分授权，职权对等，各尽其责，按绩考核，能进能出，能上能下等契约化管理机制。

值得一提的是，此次试点方案将打破传统国有企业的绩效薪酬体系，推行与经营战略绩效相挂钩的市场化、差异化的考核薪酬方式。方案中还引入了创新容错机制，这与上海国资国企工作会议部署的“推动企业集团制定和完善鼓励创新、宽容失败的容错纠错操作细则”相呼应。

百联本次职业经理人试点的适用对象，包括股份公司经营班子、符合试点条件的下属企业经营班子和事业部主要负责人，还首次在百联股份内部建立三大事业部。百联集团内部人士表示，建立各业态事业部主要目的是希望充分发挥职业经理人的创新活力与动力，抓住消费升级、体验升级与新零售发展机遇，提高核心竞争力以赢得消费者与市场。

助力上海品牌打造

以“提升消费者体验”为目标的新零售正成为发展趋势。作为百联集团旗下的零售旗舰上市平台，百联股份也在加快向新模式、新零售方向转型发展。

在3月7日举行的上海市商务工作会议上，市商务委表示，上海将制定实施《全力打响上海购物品牌加快国际消费城市建设三年行动计划》和指导意见，重点提及着力打造世界级商圈商街，实施“一店一招牌”、公共空间焕新等工程，提升“中华商业第一街南京路”、“百年淮海路”的国际知名度和影响力等。

百联股份2016年来陆续对徐家汇、浦东等重点商圈的东方商厦、第一八佰伴进行改造升级。位于南京东路商圈的市百一店2017年末以“第一百货商业中心”的全新面貌回归，将线上、线下、产业生态链和终端模式的创新融入到改造过程中，探索跨业态、跨平台、跨渠道、跨应用，尝试打造新零售标杆。今年1月19日，百联股份旗下五角场商圈的东方商厦正式转型为城市奥莱，更名为UMAX（悠迈生活广场），未来UMAX将作为百联系连锁扩张的奥莱新零售业态，向全国复制和拓展。

业内人士表示，新零售模式需要供应链管理、物流设备智能化、网络精准营销、社交引导等一系列技术支撑，因此零售行业对相关高端人才的竞争将进一步加剧。百联集团内部人士坦言，百联股份迫切需要新鲜血液和专业化人才，并形成有梯次的人才后备队伍，支撑未来发展。因此，加快职业经理人试点势在必行。

百联集团内部人士表示，百联股份作为上海城市购物和零售服务的领军企业，网点遍布上海滩，并对南京路、淮海路、徐家汇、陆家嘴及市郊等核心商圈拥有重要影响力。此次职业经理人的改革试点，将健全内部激励与约束机制，形成与创造内生的动力与活力。这种刀刃向内的改革意义深远，将为上海打造“上海购物”和“上海服务”城市品牌，助推上海国际消费中心城市建设作出积极贡献。