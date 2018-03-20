萧勤“回家”艺术大展于中华艺术宫开幕

3月16日下午，由中华艺术宫、萧勤国际文化艺术基金会主办、香港3812画廊协办的萧勤“回家”艺术大展在中华艺术宫艺术剧场隆重开幕，百余件萧勤绘画及立体作品即日起正式与观众见面。

(回家：萧勤艺术大展，展览现场)

萧勤早期创作的水墨布面、纸本作品，以及采用当年新研发的媒体丙烯所创作的画作都将在本次展览展出，其中包括有《光之跃动》、《宇宙能量》和《太阳》等系列。观众将有幸一睹其作品鲜明的色彩、行云流水般的笔锋、五彩斑斓的色块、墨点，以及几何的构图。

开幕式上，中华艺术宫执行馆长李磊致词时均赞扬萧勤老师对中国抽象艺术孜孜不倦的精神，及继往开来的贡献。策展人许剑龙先生指形容 “是次展出的作品，好象隐藏着一个密码。打开它，让我们能够了解老师的创作历程及超前的哲思”。为此，市文广局港澳台办主任应明达代表向萧勤先生颁发收藏证书，正式宣布上海中华艺术宫收藏萧勤老师的部分作品，并由市文广局副局长罗毅和萧勤老师亲自揭幕捐赠作品。

(萧勤在开幕典礼致辞)

萧勤先生有着浓浓的家国情怀，在世界各地闯荡多年，无时不刻对家乡充满眷恋。开幕式现场他这样说道：“离开上海的时候，我只有11岁。如今再访家乡，我已经是83岁了。或许你们看我苍苍白发，步履瞒珊，但我心中仍是那个11岁时候的萧勤。”

“这次我带回了各个时期的作品，与家乡共享，并且将留一系列作品给中华艺术宫。对我而言，这才是回家真正的意义：让最有代表性的萧勤创作永远留在我的家乡——上海。”

事实上此次展览命名为“回家”，也有着更深层的含义：不但意味着萧勤回归到出生的地方，也代表了他精神上“归根”的表现。这寓意萧勤先生一生的艺术追求要回到原点，这个原点不仅是指出生地上海，也是其文化和精神的归宿。这是归根，也是初心。

（来自香港、新加坡、日本、欧洲等地的藏家朋友前来支持）

在萧勤国际文化艺术基金会的倡议和推动下，萧勤先生将向中华艺术宫捐赠各个时期多件的代表作品，这是一个艺术家对故乡和社会最大的馈赠和奉献，并与中华艺术宫共同建立“萧勤艺术研究中心”，以推动萧勤及20世纪中国现代艺术的研究和推广。

萧勤“回家”艺术大展

展览时间：2018年3月16日-5月2日

展览地点：中华艺术宫展厅17