刚刚，习近平提到的这些神话故事，你知道吗？

愚公移山

内容介绍：

上古时候，北山有个老头，名叫“愚公”。他家门前，有两座大山，一座叫太行山，一座叫王屋山。他觉得这两座大山挡住了他家的出路，出入很不方便。

愚公九十岁的时候，把子孙们叫到面前，同大家商量，想把这两座大山移走。子孙们听了，都同意他的想法。

天帝听了此事，也觉得惊奇。于是派了夸娥氏的两个儿子，下凡帮助愚公移山。这两个神仙来到人间，把一座山背到朔东，一座山背到雍南。这两座山原来是连在一起的，从此一南一北分开了。愚公移山的理想终于实现了。