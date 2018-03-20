刚刚，习近平提到的这些神话故事，你知道吗？

十三届全国人大一次会议3月20日上午在人民大会堂举行闭幕会，习近平发表重要讲话。
他指出，
在几千年历史长河中，中国人民始终心怀梦想、不懈追求，我们不仅形成了小康生活的理念，而且秉持天下为公的情怀，盘古开天、女娲补天、伏羲画卦、神农尝草、夸父追日、精卫填海、愚公移山等我国古代神话深刻反映了中国人民勇于追求和实现梦想的执着精神。中国人民相信，山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达。
这些为梦想而执着的古代神话故事，你知道吗？
盘古开天
内容介绍：
古时盘古生在一片漆黑中，他不能忍受黑暗，用神斧劈向四方，逐渐使天空高远，大地辽阔。但他害怕天地重新合拢在一块，就用头顶着天，用脚踏住地。经过一万八千多年的努力，盘古变成一位顶天立地的巨人，而天空也升得高不可及，大地也变得厚实无比。
女娲补天
内容介绍：
两个英雄人物，水神共工氏和火神祝融氏，在不周山大战，结果共工氏因为大败而怒撞不周山，引起女娲用五彩石补天等一系列轰轰烈烈的动人故事。
伏羲画卦
内容介绍：
据说，伏羲在北顶水得到一神龟，他坐在八卜岭上的方坛上，眼观神龟背上的花纹，耳听八方的风声气息，顿时大彻大悟，便用土地当纸，拿树枝作笔，用八种符号代表天、地、雷、风、水、火、山、泽等，画出了八卦，用来表示天下万物。
神农尝草
内容介绍：
神农氏本是五氏之一，他长大后被人们推为部落首领，他的部落称炎族，大家就称他为炎帝。神农为了找寻能解除人民疾病痛苦的药草，尝百草多次中毒，都亏了茶解毒，最后因尝断肠草而逝世。人们为了纪念他的恩德和功绩，奉他为药王神。
夸父逐日
内容介绍：
相传在黄帝时代，夸父族首领想要把太阳摘下，于是开始和太阳赛跑，在口渴喝干了黄河、渭水之后，在奔于大泽路途中渴死，手杖化作桃林，身躯化作夸父山。
精卫填海
内容介绍：
相传太阳神炎帝有两个女儿，大女儿的名字叫瑶姬，小女儿的名字叫女娃。因久居天宫无聊，有一天，女娃驾船游东海而溺，其精灵化作花脑袋，白嘴壳，红色爪子的一种鸟，栖息在发鸠山，发出“精卫、精卫”的悲鸣，人们便将此鸟叫作精卫鸟。
愚公移山
内容介绍：
上古时候，北山有个老头，名叫“愚公”。他家门前，有两座大山，一座叫太行山，一座叫王屋山。他觉得这两座大山挡住了他家的出路，出入很不方便。
愚公九十岁的时候，把子孙们叫到面前，同大家商量，想把这两座大山移走。子孙们听了，都同意他的想法。
天帝听了此事，也觉得惊奇。于是派了夸娥氏的两个儿子，下凡帮助愚公移山。这两个神仙来到人间，把一座山背到朔东，一座山背到雍南。这两座山原来是连在一起的，从此一南一北分开了。愚公移山的理想终于实现了。