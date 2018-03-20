新华社评论员：弘扬伟大民族精神 凝聚强大精神动力——一论习近平总书记在十三届全国人大一次会议上的重要讲话

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新华社北京３月２０日电 题：弘扬伟大民族精神 凝聚强大精神动力——一论习近平总书记在十三届全国人大一次会议上的重要讲话

新华社评论员

“人民是历史的创造者，人民是真正的英雄。”３月２０日，习近平总书记在十三届全国人大一次会议上发表的重要讲话，贯穿思接千载、视通万里的宽广视野，运用历史唯物主义揭示历史规律，深刻论述中国人民的伟大创造和伟大精神，发出了奋进新时代的进军号令。讲话充满对中华文明的自豪、对中国人民的深情、对中国发展的自信，充分展现当代中国共产党人的雄心壮志，必将极大振奋全党全军全国各族人民的精气神，汇聚起团结奋斗的磅礴力量。

人民，只有人民，才是创造历史的真正动力。波澜壮阔的中华民族发展史是中国人民书写的，博大精深的中华文明是中国人民创造的，从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃是中国人民奋斗出来的。人民最伟大，精神最可贵。中国人民培育的伟大民族精神，不仅彪炳史册，而且光照未来，为中国发展和人类文明进步提供了强大精神动力。

这是伟大创造精神的神奇伟力。从老庄孔孟等思想巨匠，到四大发明，从唐诗宋词等文艺作品，到长城故宫等伟大工程，中国人民始终辛勤劳作、发明创造，铸就了辉煌灿烂的中华文明。创造改变中国，创造书写历史。进入新时代，让创造精神持续迸发，让创造活力充分涌流，我们就一定能够推动国家日新月异向前发展，大踏步走在世界前列。

这是伟大奋斗精神的永恒召唤。几千年来，中国人民始终革故鼎新、自强不息，以勤劳与智慧建设大好河山，战胜自然灾害，开创了多姿多彩的生活。这种奋斗精神启示我们，世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗。今天中国人民拥有的一切，都是苦干实干得来的。让奋斗精神照亮新时代的前行之路，就一定能够创造更加美好的生活。

这是伟大团结精神的磅礴力量。千百年来，中国人民始终团结一心、同舟共济，建立了统一的多民族国家，形成了守望相助的中华民族大家庭。无论是在民族危亡之际同仇敌忾、抵御外侮，还是同心同德艰苦奋斗创造中国发展的辉煌成就，中国人民的亲身经历深刻昭示：团结就是力量，团结才能前进，一个四分五裂的国家不可能发展进步。只要１３亿多中国人民始终心往一处想、劲往一处使，就一定能够形成勇往直前、无坚不摧的强大力量。

这是伟大梦想精神的不懈追求。自古以来，中国人民始终心怀梦想、孜孜以求，形成了小康生活的理念，秉持着天下为公的情怀，以勇于追求和实现梦想的执着精神砥砺前行。山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达。近代以来，实现中华民族伟大复兴成为中华民族最伟大的梦想。只要敢于追梦、勤于圆梦，我们就一定能够实现中华民族伟大复兴。

民惟邦本，本固邦宁。有这样伟大的人民，有这样伟大的民族，有这样的伟大民族精神，是我们坚定“四个自信”的底气，也是我们风雨无阻、高歌行进的根本力量。无愧于人民，就必须始终把人民放在心中最高的位置，始终全心全意为人民服务，始终为人民利益和幸福而努力工作。造福于人民，就要始终坚持人民立场，坚持人民主体地位，着力解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，让全体中国人民和中华儿女共享幸福和荣光。

人民有信心，国家才有未来，国家才有力量。进入新时代，中华大地朝气蓬勃、气象万千，中国特色社会主义焕发出强大生机活力，勤劳勇敢的中国人民更加自信自尊自强。迈向未来，我们充满信心，我们重任在肩。新时代属于每一个人，新征程呼唤新作为。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全军全国各族人民大力弘扬伟大民族精神，精诚团结、共同奋斗，就没有任何力量能够阻挡中国人民实现梦想的步伐，就必将创造新时代的人间奇迹！

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