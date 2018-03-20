人民网评：任何力量都不能阻挡中国人民圆梦步伐

十三届全国人大一次会议闭幕会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，热情赞扬中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神，慷慨讴歌新时代中国特色社会主义事业新征程，向全党全国各族人民发出了不忘初心、牢记使命、奋发有为，努力创造属于新时代的光辉业绩的伟大号召，为全国各族人民满怀信心实现中华民族伟大复兴注入强大正能量。

人民是历史的创造者，人民是真正的英雄。中华文明博大精深，中华历史波澜壮阔，中华民族生生不息，中国未来熠熠生辉，无不与中国人民富于创造、崇尚奋斗、团结一心、追求梦想的特质和禀赋紧密相关。伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神，习近平以“四个伟大精神”高度概括中国人民创造的伟大民族精神，深刻阐述精神力量对中国发展和人类文明进步的重要意义，高屋建瓴，主题鲜明，寓意深远，催人奋进。有这样伟大的人民，有这样伟大的民族，有这样的伟大民族精神，中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信就有了坚实底气，实现中华民族伟大复兴的中国梦就有了风雨无阻、高歌行进的根本力量。

“实现中国梦必须弘扬中国精神”。时间回到五年前，习近平总书记在十二届全国人大一次会议上第一次当选国家主席，围绕实现中华民族伟大复兴的中国梦发表重要讲话，深刻揭示实现民族伟大复兴的必由之路。从那时起，中国梦和中国精神一起，凝聚起13亿多中国人民矢志复兴的磅礴力量。中国人民创造的伟大民族精神，是凝心聚力的兴国之光，更是铸魂立本的强国之魂。回首“雄关漫道真如铁”的昨天，俯瞰“人间正道是沧桑”的今天，眺望“长风破浪会有时”的明天，伟大民族精神始终是把中华民族坚强团结在一起的强大精神力量，始终是激励中华民族创造更加美好生活的强大精神力量，始终是推动历史进步、创造一个又一个人间奇迹的强大精神力量。牢牢把握、坚定弘扬伟大民族精神，中国人民一定能永远朝气蓬勃地迈向未来，创造属于新时代的光辉业绩。

民族复兴的壮丽事业，需要一代又一代中国人共同为之努力。正如习近平总书记所强调的，只要精诚团结、共同奋斗，就没有任何力量能够阻挡中国人民实现梦想的步伐！我们坚持中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量，以更大的力度、更实的措施全面深化改革扩大对外开放、加快建设社会主义文化强国、培育和践行社会主义核心价值观、保障和改善民生、推进生态文明建设，坚定不移推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，一定能让全体中国人民和中华儿女在实现中华民族伟大复兴的历史进程中共享幸福和荣光，一定能让人类命运共同体建设的阳光普照世界。

抬望眼，习近平新时代中国特色社会主义思想镌刻下当代共产党人的历史担当，党的十九大描绘出决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。看前路，十三届全国人大一次会议选举产生的新一届国家领导人，年富力强、经验丰富、干练务实，承载起中国人民对未来五年国家发展进步的美好期望。新思想引领新时代，新使命开启新征程，在以习近平同志为核心的党中央领导下，我们这个伟大的党、伟大的国家，必将创造新的彪炳史册的丰功伟业。