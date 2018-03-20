【央视快评】在新时代的长征路上，奋进！

http://news.cctv.com/2018/03/20/ARTIgHEfxwMn4C1XTgxXIIhA180320.shtml

初春的北京暖意萌动。步出人民大会堂的全国人大代表们信心满怀：在这个新时代的春天里，在人民领袖习近平的掌舵领航下，“中国号”巨轮正加满油、把稳舵、鼓足劲，向着实现中华民族伟大复兴的中国梦劈波斩浪、扬帆远航。

“把蓝图变为现实，是一场新的长征。路虽然还很长，但时间不等人，容不得有半点懈怠。”在闭幕会上的重要讲话中，习近平主席饱含深情地指出，“我们决不能安于现状、贪图安逸、乐而忘忧，必须不忘初心、牢记使命、奋发有为，努力创造属于新时代的光辉业绩。”

走好新时代的长征路，是习主席多次强调的一个重要思想。回望历史，我们党团结带领全国各族人民，不断推进革命、建设、改革伟大事业，进行了一次又一次波澜壮阔的伟大长征，夺取了一个又一个举世瞩目的伟大胜利。历史的接力棒传到了今天，我们继承前人的事业，进行今天的奋斗，开辟明天的道路，必须坚定清醒，砥砺奋进，决不懈怠。

“新时代属于每一个人。”在新的长征路上，我们等不起、慢不得，任何“歇口气”的松劲想法，任何作壁上观的“看客”心态都不足取、也要不得。我们要牢记习主席的教导：每一个人都是新时代的见证者、开创者、建设者。只要精诚团结、共同奋斗，就没有任何力量能够阻挡中国人民实现梦想的步伐！幸福都是奋斗出来的，我们要以只争朝夕的精神、以“马上就办”的作风，秉承改革者的使命和初心，攻坚克难，勇往直前。

新时代是干出来的，新征程是走出来的。蓝图已绘就，奋进正当时。习主席多次号召我们在新的征程上真抓实干，接续奋斗，奋力开创新时代中国特色社会主义事业新局面。我们要牢记习主席的教导，做新时代的实干家，谋实事、出实招、求实效，将雷厉风行和久久为功有机结合，以钉钉子精神做实做好各项工作，全面落实十九大精神和部署，团结起一切可以团结的力量，在新的长征路上行稳致远。

新时代新征程，无论走得多远，我们都不能迷失来时的路、忘记了为什么出发。我们要铭记习主席的教导：必须牢记我们的共和国是中华人民共和国，始终要把人民放在心中最高的位置，始终全心全意为人民服务，始终为人民利益和幸福而努力工作。要永葆初心和使命，顺应人民群众对美好生活的向往，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为一切工作的出发点和落脚点，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。

“寒雪梅中尽，春风柳上归。”新时代的画卷已经铺开，新征程的号角已经吹响。让我们在人民领袖习近平的带领下，风雨无阻、高歌前进，在新时代的春天里奋进不息、奋斗不止！（央视评论员）