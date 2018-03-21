加速零迟滞　配置更丰富　锐动外观时尚新潮-你喜欢的样子，新雷凌185T都有

现在的汽车市场消费群体多是以80、90后为主，消费者对产品的要求也跟以往有所不同。产品在确保最基本的安全性和实用性基础上，要更加年轻化和运动化；而且动力绝对不能输，这样才能带来畅爽的驾驶体验，比如新雷凌185T。

“动力控”的最爱

在动力方面，新雷凌185T的“新一代智能T动力”是一大亮点。它搭载了丰田先进的“D-4T直喷涡轮增压发动机”与“S-CVT 模拟8速超智能无级变速箱”动力总成。

只需轻踩油门，它的动力便来得相当直接，在1500rpm低转速即可输出185牛·米的最大扭矩，且没有一般涡轮增压发动机的涡轮迟滞感，实现瞬间加速。无论是在早晚高峰的拥堵车流中，还是闲暇时刻与朋友“尬车”时，新雷凌185T都可以带来“零迟滞”的动力输出。

而且，新雷凌185T加速时，动力输出十分平顺，丝毫没有涡轮介入的突兀感或顿挫感，更不会感到颠簸，人的心情也会随之感到振奋和愉悦。

在日常生活中，不管是否堵车或者遇到一连串的红绿灯，新雷凌185T的“零迟滞”加速总能让你在车流中灵动起步； 还不用担心油耗，因为新雷凌185T的百公里油耗低至5.4L，让人非常省心。

新手司机的“安全感”

如果你是新手司机，不熟悉路况怎么办？新雷凌185T导入了新一代实时路况智能导航系统，通过百度CarLife与手机互联，就能轻松实现听歌、看电影、智能导航、在线通信等功能，实时路况在8英寸触控屏上更是一目了然，还可以语音识别操作呢。

此外，新雷凌185T还标配了多项智能主动安全配置，带来满满的安全感：如ABS 防抱死制动系统能很好地防止车辆发生跑偏和侧滑；VSC车身稳定控制系统能有效防止车辆侧滑甩尾；HAC上坡起动辅助控制系统能帮助你在坡道起步时避免溜车现象；另外，还有BA刹车辅助系统、TRC牵引力控制系统等等。

相信有了这些丰富配置的“护航”，新手司机也能开出老司机的“稳当”范儿。

时尚达人的“潮流单品”

新雷凌185T全新设计的锐动外观，充满了运动感和时尚感。开着新雷凌185T出门，俨然带着一个“移动的时尚单品”。它动感迷人的“身影”，绝对是极佳的风景；不论何时何地，你与新雷凌185T的随手一拍，都是能成为手机壁纸的节奏。

现在的年轻人都很喜欢跟三五好友一起逛街买买买，总会有各种大大小小的袋子和箱子。因此，车子的空间毫无疑问是一个大考验。新雷凌185T的2700mm超长轴距直逼中高级车； 还可以灵活放倒部分或全部后排座椅，完全不用担心空间不够用。

相信有了新雷凌185T，车主们的生活质感和幸福指数一定会提高不少。(刘淑清)