售价13.99万元-18.59万元-斯柯达柯珞克成都上市

3月19日，斯柯达德系紧凑型多功能SUV KAROQ柯珞克在成都上市。新车搭载TSI230、TSI280两款涡轮直喷发动机，匹配7挡双离合变速器，共推出4款车型，售价区间为13.99万元-18.59万元。

这款新车的推出进一步完善了斯柯达品牌SUV的产品序列，成为推动品牌发展的新生力量。

在设计上，柯珞克采用了斯柯达水晶切割设计语言，富有年轻气息和情感张力。整车造型刚毅硬朗，精准犀利的线条、简洁干脆的棱面随处可见，营造出扎实有力的车身姿态。粗壮的三维直瀑式进气格栅、外扩式方形轮罩以及侧面立体感十足的黑色越野护件尽显SUV 气质。空间方面，柯珞克长4432mm、宽1841mm、高1614mm，轴距为2688mm，超越市场平均水平，为前后排乘客提供了出色的头部和腿部空间。全新宽体内饰设计配合一体式运动座椅和动感的三辐真皮多功能方向盘，别具新意。

动力操控上，柯珞克搭载了EA211系列TSI230和TSI280两款涡轮直喷发动机，匹配7挡双离合变速箱。其TSI280车型最大扭矩高达250N·m/1750-3000 rpm，具有低转速大扭矩的特性，带来畅快的加速体验。柯珞克的百公里综合油耗则低至5.8L，燃油经济性出众。

随着柯珞克的上市，斯柯达SUV战略也在稳步推进。同时，它也将与中型SUV柯迪亚克一道，共同构筑起斯柯达日趋完备的SUV矩阵，为用户提供更丰富的用车选择和更优质的汽车生活。 (焦坚英)