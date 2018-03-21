终极环保出行 FCEV成当家花旦

近年来，新能源汽车热度不减，成为全球汽车工业的发展方向，各大车企纷纷入局新能源汽车领域。现代汽车在环保出行方面，凭借未来型SUV NEXO成为新能源汽车领域的当家花旦。NEXO是目前世界上续航里程最长的氢燃料电池车(FCEV),具有零排放、运行平稳、无噪声等优点，而它能够成为当家花旦的根本原因是现代汽车在FCEV的关键部件燃料电池上拥有自主核心技术。

燃料电池之所以重要，是因为FCEV的工作原理决定的。在燃料电池中，氢与大气中的氧发生化学反应，从而产生出电能启动电动机，进而驱动车辆行进。这类化学反应除了产生电能就只能合成水。现代汽车通过提高燃料电池性能、降低氢气消耗率以及优化关键部件，保障燃料电池系统的效率。同时，融入现代汽车独有先进技术，如MEA（Membrane Electrode Assembly，膜电极组件）和双极板，确保车辆能在零下30℃时顺利启动。作为现代汽车最新的FCEV集大成者,NEXO是新能源车型中唯一一款行走于城市间的空气净化器，所以也被称为“终极环保出行解决方案”。

通过持续开发燃料电池及前沿未来科技为现代汽车技术实力发展不懈努力，同时凭借超前观念和先进科技引、推动新能源这一细分市场发展，正是现代汽车主导汽车行业发展创新的表现，也是其为实现“携手共创美好未来”愿景的表现。 (婷婷)