花旗升级 财富管理服务

晨报记者刘志飞报道 花旗中国昨日宣布Citigold“花旗财富管理”焕新升级。针对中国富裕人群，升级后的Cit-igold价值主张将通过一系列优先权益及个性化服务，更好地满足客户对全球资产配置及海外金融服务日益增长的需求。

花旗中国个人银行业务总裁柏达仁(Darren Buckley) 表示：“随着中国经济的腾飞，具有全球化视野的中国富裕人群正在迅速崛起。凭借独特的全球网络，花旗将充分抓住这一历史性的机遇，助力这一客户群体实现其财务目标和人生愿景。花旗中国的客户将能享受到与全球其他国家一致的世界一流的服务。”

目前，中国已成为仅次于美国的世界第二大私人财富市场。花旗研究数据表明，中国个人财富市场规模十年增长五倍，2017年个人持有的可投资资产总额达188万亿人民币。花旗预计，到2025年，中国中产阶级人数将超过8.03亿，占城市人口的86%。

据了解，Citigold“花旗财富管理”本次全面提升价值主张，更好地满足中国富裕人群的需求，主要包括：

推出行业领先的数字化财富咨询工具“全方位财富规划平台”，涵盖“长期投资组合参考”模拟各种压力测试情境并提供综合的投资分析，“财富多元化指数”分析客户的跨资产类别，评估其财富多元化程度等；

向客户经理提供沃顿商学院培训；

丰富的财富管理产品选择：许多精选的QDII海外基金在花旗平台上首发或独家发布。对于具有独到投资视角的高净值客户，在符合监管要求的前提下，花旗可为其单独设计开发定制化的理财产品；

便捷的全球金融服务：包括免费的实时海外外币汇款，结合“花旗全球账户通”功能，随时浏览在多个地方的花旗账户信息，统筹优化管理全球资金；

专属高端权益：如免费享用海外花旗财富管理中心设施，免费海外接送机，高端信用卡免年费及最高赠送10万花旗信用卡礼程等；

数字化专属权益平台。