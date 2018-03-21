轻型化　智能化　特色化　社区化-银行网点“四化”成趋势

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

伴随自助银行、网上银行、手机银行等业务模式的发展，银行业网点转型步伐加快，新增网点的速度明显放缓。中国银行业协会3月15日对外发布的《2017年中国银行业服务报告》 显示，截至2017年末，全国银行业金融机构营业网点总数达到22.87万个，其中新增营业网点800多个，与2016年3800多个新增营业网点相比减少近80%。在网点新增速度放缓的同时，关停网点的步伐却没有放缓，据银监会网站显示，2018年1月至今不足3个月，中外资商业银行获批关停的营业网点已近180家，其中银行社区支行和小微支行所占多数。据观察，近年来各家银行网点纷纷转型，“轻型化、智能化、特色化、社区化”已成为各银行网点发展趋势。记者近日走访沪上多家银行网点了解到，各家银行特色网点的差异化特征明显。

中行打造差异化网点

为进一步加快推进网点转型发展，提升服务品质，中国银行上海市分行积极开展网点经营差异化探索，打造金融+非金融特色服务场景，推出多个特色网点。

中国银行上海市复旦大学支行位于复旦大学校园内老书店旧址，通过"旧瓶装新酒"的理念，打造纸质书、电子书相结合的阅读空间，引入特色金融+非金融服务的模式及O2O社交活动，开展图书馆长见面会、朗读者活动等；发挥中银“青春e校园”互联网渠道作用，使网点成为“教师的理财助理”、“学生出国游学顾问”和“金融实习导师”，探索以金融与文化的合力促进网点转型。

而位于绿地集团大厦所在商圈里的中行上海市龙华东路支行，网点与上海绿地申花足球俱乐部开展跨界合作，将网点局部区域设计成球迷特色场景，举办了球迷网点观赛日、球迷关爱老人敬老日、格林蓝企业足球联赛以及借记卡足球套票销售等系列活动，累计参与活动人数达200多人。通过“金融+足球”效应，提升了球迷群体对银行特色服务的认同感。

招行未来银行已来

3月5日，陪伴申城市民走过22个春秋的招商银行上海淮海支行乔迁新址，入驻坐落在淮海中路与汾阳路路口的淮海国际广场。这也是招商银行在上海布局的第一家“未来银行”网点。

相较于传统营业网点，目前，招商银行上海分行“未来银行”在硬件的设计装修上采取了未来模式。首先，在颜色搭配上更加清新亮丽。以红、白、灰为颜色主基调，在特定区域辅以蓝色、绿色等清新色彩，让人眼前一亮。其次，在家私选择上更加精致舒适。

除此之外，在软件设备上最大不同在于可视柜台人机对话和自助办理业务等智能类操作便利，这将极大节约客户到柜台排队办理业务的时间。针对银行营业网点排队久的痛点，未来银行彻底让传统的“叫号机”消失，客户在家使用手机银行APP，就可预约办理业务。消失的还有银行卡，招行未来银行推出了ATM“刷脸取款”，客户在ATM 屏幕首页点击选择“刷脸取款”功能，系统将自动抓拍客户现场照片；客户输入手机号码进一步确认身份； 输入取款金额、密码，即可取出现金，客户全过程无须插卡取卡。在安全性方面，“刷脸取款”拥有三层安全防护，包括人脸识别、手机号码验证、密码验证，极大地降低了“刷错脸”的风险。

建行智能银行全覆盖

互联网、大数据以及各类金融创新技术如火如荼的发展，为金融服务智能化带来了前所未有的机遇。建行上海市分行顺应这一发展趋势，于2017年底顺利完成下辖360余家网点智能化改造，实现智能服务全覆盖。

建行智能网点改变了银行网点传统布局，优化了客户动线设计，科学规划了功能分区，实现了功能分区的互融互通；建行自主研发的智慧柜员机已覆盖了所辖全部网点，并被摆放在网点入口的醒目位置，使客户进入网点后触手可及； 同时大量应用多媒体技术，多角度展示银行虚拟金融产品和服务，增强与客户在视觉、听觉、触觉和情感的互动，使需求各异的客户可以用最短的路径，最省的时间，在“逛店”中全方位了解建行的产品服务并完成所需金融交易。

在智能网点里，银行服务已由客户“尽在掌握”，方便快捷，智慧柜员机开户不到4分钟，结售汇和转帐汇款不到1分钟，理财业务比人工柜台效率提高了4-7倍……。

工行网点出现亲子天地

近年来，工商银行上海分行不断探索渠道创新模式，改造网点布局，打造独具特色的亲子主题网点。位于长宁区的工商银行威宁路支行网点中的“亲子天地”主题区域日前正式对外开放。

据介绍，工行威宁路支行周边教育机构林立，涵盖了早教、学龄儿童的琴棋书画几乎所有类型教育，一到周末或寒暑假，网点周边总是聚集了大量的家长和孩子。为了进一步提升客户体验，以个性化服务吸引更多客户来店，网点在内部区域开辟出一块“亲子天地”。

“亲子天地”开放后，每一位客户都得到了更好的服务体验。从进入网点的第一步，就有大堂经理进行陪同，介绍各类业务及设施。如果排队需要等候，可以到“亲子天地”小坐一会儿，连上wifi看看手机，或者选一本喜欢的书慢慢品读，就好像置身在家中书房一样。如果带着孩子，可以在沙发上玩耍一番，然后静下心来挑一本图书或画册，亦或是三五成群聚坐在一起，看看电视里的卡通节目。有时候还能听听讲座沙龙，品品悠扬音乐。网点已在“亲子天地”举行了多场以亲子、教育为主题的客户沙龙活动，选择小升初、留学金融等家长最为关心的话题，得到了周边居民的热烈反响。

富邦华一银行成交流中心

说到特色银行网点，富邦华一银行在上海的几个特色网点绝对值得一提。“未来银行的角色应当从‘交易中心’转变为‘交流中心’。”记者还清楚记得去年采访富邦华一银行副行长薛承雄时，他说的这句话。

富邦华一陆家嘴“旗舰行”便是该行打造特色网点的代表之一。该行以艺廊为特色，精选台湾新一代年轻艺术家的优秀作品来大陆展出，行员亦接受相关培训，可为来行客户作讲解及参观导览，让客户身在银行却能享受到如同亲至专业艺术画廊的感受。截至目前，该行已展出27位台湾青年艺术家的160件作品，吸引了逾万人次参观，在推动两岸艺术文化交流、扶植台湾青年艺术家等方面也做出了积极的贡献。

而富邦华一外滩支行定位为“书房银行”，行所内精选陈列经济、人文、社科、生活等各方面畅销书供客户自由取阅，为客户打造“以书会友”的舒适空间，展示独一无二的生活理念和人文情怀。此外，富邦华一的“咖啡银行”与“花店银行”等特色行所也都各有独树一帜的风格，以鲜明的特色带给客户与众不同的体验。