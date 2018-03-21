贵州银行退出网贷资金存管业务-网贷备案进程备受关注

晨报记者 李 锐（基金主笔）

就在网贷平台备案进入倒计时之际，贵州银行突然公告退出网贷资金存管业务。近日，贵州银行发布公告，该行目前因为业务转型，将于3月底彻底退出P2P平台资金存管业务。粗略统计显示，至少有38家平台和其签订存管协议，其中29家已经系统对接上线，这让上述平台苦不堪言，而从相关媒体的公开报道来看，网贷备案能否如期推进备受关注。

贵州银行网贷存管不玩了

尽管大家都知道银行任性，可没想到，贵州银行尽然如此任性。就在备案进入倒计时冲刺之际，贵州银行突然发布公告，目前因为业务转型，将于3月底彻底退出P2P平台资金存管业务。

细心的投资者发现，贵州银行这次对于网贷存管业务，不是暂停业务，而是要彻底退出了，时间就在3月底。尽管监管部门给出的备案截止时间为6月份，但各个地方收集材料的时间并不相同，很多地方在4月份就要收集主要平台的资料了，这样来看，留给平台的时间其实已经所剩无几。

据网贷之家不完全统计，截至2018年2月底，有38家P2P网贷平台宣布与贵州银行签订直接存管协议，其中有29家与贵州银行完成直接存管系统对接并上线。也就是说，至少有29家平台要在短时间内更换资金存管银行，这对于冲刺备案的上述平台来说，无疑是当头一棒。

据悉，《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》对银行资金存管做出明确规定后，银行存管成为衡量网贷平台合规化水平的重要标准之一。

有业内观点认为，贵州银行的退出在相当程度上应该与P2P平台频频“爆雷”有关。此前，由贵州银行提供资金存管的P2P平台大圣理财、妥妥当分别于2017年9月、2017年12月“爆雷”。

多家平台忙找下家

目前，来自公开渠道的信息显示，多家平台已经开始寻找下家，并有人已经找到。

3月18日，汇商所发布公告称，因贵州银行业务方向调整，将陆续停止自身P2P网贷平台资金存管业务，汇商所已与贵州银行在完成存管行的切换与技术迁移工作的问题上进行了有效地沟通与协商，贵州银行表示将全力协助我平台存管业务变更的平稳过渡。

据汇商所透露，其已于2018年初着手新存管银行的洽谈、对接工作，并于2018年3月份与宜宾银行正式签署资金存管协议。目前，与新存管行的技术对接工作已经完成，待存管系统通过各项测评后，再明确切换存管行的具体时间。

而就在前一天，温商贷也发布了类似公告，称该平台已于2017年底着手新存管行的洽谈、对接工作，并于2018年1月份与新存管行正式签署资金存管协议。目前，与新存管行的技术对接工作已经完成，待存管系统通过各项测评后，再明确切换存管行的具体时间。

银行顾虑平台暴雷

网贷天眼数据显示，截至2017年12月14日，已有46家银行布局网贷平台资金存管业务，共677家平台与银行完成存管系统对接并上线。

截至2018年3月份，已有31家银行存管平台爆雷（不含已签约未上线平台），涉及华兴银行、上海银行、恒丰银行、四川天府银行、厦门国际银行、浙江民泰商业银行、江西银行、包商银行、海口农商银行等13家存管银行。其中，华兴银行踩雷最多，共有9家上线银行存管平台出现问题，徽商银行存管问题平台共5家，上海银行和恒丰银行分别有3家存管问题平台。

事实上，银行与网贷平台近两年因存管业务一直备受争议。2月5日，重庆富民银行官网发布公告称，根据北京市有利金服技术服务有限公司在我行的资金存管数据，出于慎重考虑，我行自发布公告之日起，暂停向有利金服提供资金存管服务，包括开户、充值、提现等。公告还指出，2018年2月2日12时08分至今，我行资金存管系统再没有收到该公司投资客户的充值申请，该时点之后投资客户充值的资金，未进入我行存管账户，相应充值资金不在我行资金存管范围内。

近日公司又发布公告称，上海邦珏金融信息服务有限公司和邑杰金融信息服务(上海)有限公司在其运营的“沪宁金服”、“邑民金融”平台发布了与我行资金存管相关的不实公告、新闻或图片宣传文档。经核实，我行未与上述两家企业开展资金存管合作。

存管银行白名单或将公布

中国互联网金融协会相关人士日前对媒体表示，去年年初开始，协会已经对相关存管银行进行了测试，并成立了专门课题小组，首批存管银行白名单即将公布。据了解，建设银行、恒丰银行、民生银行等大行均已经报名参加测试。但是，另有消息指出，很多银行的存管测试并未结束，有可能会拖累白名单的发布时间。

中国互联网金融协会出的《互联网金融个体网络借贷资金存管业务规范》 和《系统规范》中，对银行存管进行了详细规定。要求网贷资金存管必须是汇总账户+子账户的模式。要求网贷平台在银行为客户开设的子账户，应为仅具备记账（懒人记账神器）功能的虚拟账户。明确规定禁止委托人及第三方代理客户开户。

这也表示没有为每个客户开立子账户的存管银行是不合规的，市场中一些存管银行给客户开立的子账户为II类账户的也将被判定不合规。

上海网贷备案可能延期

不过，从目前来看，上海的网贷备案时间有可能延期。不过，晨报记者就此并未得到相关部门的答复。2017年12月8日，P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（以下简称“57号文”），要求各地在2018年4月底前完成主要P2P机构的备案登记工作、6月底之前全部完成。

“你看主要地区的正式管理办法都没出，4月底这个时间恐怕来不及。”昨日，就备案进展，多家平台相关人士就此分析：“存管银行的白名单也还没发布，律所的法律意见书是可以先搞，但也要根据正式办法和操作细则来调整和定稿。”所以，大家就此推断，出现延期的可能性比较大。

2018年1月10日，上海金融办下发《上海市网络借贷信息中介机构合规审核与整改验收工作指引表》，融360发布的研究报告显示，备案主要集中在这6个方面：一、成立时间。2016年8月24日后成立的平台和没有收到整改通知的平台原则上不纳入本批备案；二、资金存管。平台不仅仅要接入银行资金存管系统，而且开展资金存管业务的银行也要通过互金协会的测试，上海还要求“平台必须在上海市开立客户资金存管账户”；三、超额问题。在备案验收前，超额项目必须清理或消化；四、净值标。明确禁止设立净值标；五、等保三级。平台必须拿到公安部颁发的“国家信息安全等级保护三级认证”。六、信息披露。设立专门的信批页面，按时间按要求根据《信批指引》进行披露。而从融360的初步备案测试来看，上海的网贷平台整体结果并不乐观。

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3月20日，中国互联网金融协会公告称，自2016年9月9日开通互联网金融信用信息享平台，截至2018年3月15日，接入平台的机构已从最初的17家增至100多家，收录自然人借款客户4000多万个，借款账户9000多万个，入库记录3.6亿多条，基本实现了对开展个人负债业务的P2P网络借贷、网络小贷、消费金融等会员机构的全覆盖。

信用信息共享平台已于2017年11月全面开放网页查询服务，12月正式开通接口查询。截至2018年3月15日，累计查询量1000多万笔，其中贷前审批累计查询量340多万笔，占比33%；贷后管理累计查询量640多万笔，占比62%。单日最高查询量93万笔。

协会表示，信用信息共享平台的建立，是为贯彻落实国家关于开展互联网金融风险专项整治的要求，推动建立监管和行业自律相结合的长效管理机制，实现互联网金融行业信用信息的整合和共享。

平台建立至今一年多的时间，实践证明，信用信息共享平台解决了行业发展中存在的信息孤岛问题，有效帮助相关机构提高风险意识和风控能力，促进其规范开展借贷业务。

协会表示，下一步，将继续按照国家信用体系建设的总体要求和监管部门的有关规定，不断完善平台的功能，进一步满足合规机构接入平台的需求，扩大平台覆盖范围，为配合支持互联网金融风险专项整治和长效机制建设提供更好的服务。