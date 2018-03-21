成长股基金 节后业绩不俗

文达

就在近期，随着独角兽时代来临，以中小盘股为主的成长股开始受到青睐，这一点在近期的业绩表现就能看出端倪。

数据显示，截至3月12日，2月6日成立的景顺长城量化小盘基金净值已达到1.11，近一个月净值上涨13.04%，成为次新基金中涨幅最高的产品之一。该基金目前结束封闭期已开放申赎业务。

景顺长城量化小盘基金瞄准中证1000指数，是典型的小盘风格基金，依托量化模型精选个股。中证1000指数由全部A股剔除中证800指数成份股后，规模偏小且流动性好的1000只股票组成，综合反映了中国A股市场中小市值公司的股票价格表现。中证1000、中证500、创业板等中小盘成长股指数在开年的前两个月内累计跌幅超10%，随后出现了明显的V 字反转，景顺长城量化小盘基金抓住了调整机会建仓精准狠，成立一个月内净值涨幅超过8%，体现良好的投资管理能力。

同样，受益于对市场风向敏锐的把握能力，东方策略成长基金近期业绩加速上扬。Wind数据显示，截至3月12日的最近一周中，该基金净值增长率达到3.15%，最近一月达到6.44%，均明显跑赢同期上证综指，该基金成立以来累计回报率达到182.25%。尽管市场挖掘的消费主题具体品种发生变化，但投资中国消费主题的基本逻辑仍然坚实。王然表示，消费行业最容易出现长牛股，这个判断来自四个维度的坚实支撑。

此外，以诺安中小盘精选混合基金为代表的拥有权威机构五星评级的绩优基金再次引起市场的关注。成立8年完美穿越牛熊市，诺安中小盘精选混合基金用实力赢得荣誉。根据WIND数据显示，截至3月5日，成立于2010年4月28日的诺安中小盘精选混合基金成立以来累计净值增长率为213.81%，同期沪深300指数涨幅仅为29.27%。尤为值得一提的是，在2013年——2017年国内A股市场宽幅震荡的五年里，诺安中小盘精选混合基金不仅连续五个自然年度实现了正收益，同时累计为投资者创造了超过10亿的利润。

而正在发行的上投摩根创新商业模式基金，重点投资方向就是符合中国经济转型的优质创新企业。究竟何为“独角兽企业”？上投摩根创新商业模式基金拟任基金经理孟亮解释说，“独角兽企业”就是那些技术水平领先、业绩快速发展、规模迅速提升的优质创新企业,包括Facebook、Twitter、特斯拉、Google等耳熟能详的国外企业就是“独角兽”的典型代表。未来，中国巨大的内需市场、已建立的技术、人才和资金实力、以及政策的全方面引导，都将在创新经济中蕴育各类投资机遇，不断涌现优秀的“独角兽”，而这些企业恰恰是上投摩根创新商业模式基金重点关注的对象。