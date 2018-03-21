陪伴的力量·青春上海亲子城市运动会-建青小记者赴四行仓库参加人物专访实践活动

采访亲子运动会

六（5）班 陆佳怡

3月18日上午，我们建青的小记者如约来到四行仓库的纪念广场，参加了2018青春上海亲子城市运动会暨2018亲子城市定向国际挑战赛开幕仪式。

早上8:30，纪念广场上到处充满着欢声笑语。原来，他们都是来参加亲子定向赛的参赛家庭。

“起来，不愿做奴隶的人们……”在高亢激昂的国歌声中，一场庄严的升旗仪式正在举行，神圣的五星红旗将在几位少先队员的手中缓缓升起。

在主办方老师的引领下，我们首先对一组特殊家庭的“父子二人”进行了采访。当我听到戴墨镜的阳光少年是“盲人”的时候，感到十分惊异--盲人也能参赛吗？他该如何进行比赛？

在对盲人少年父亲的采访中，我们了解到，原来这对父子参赛的目的并非是为了求得一个高的名次。赛程中，父亲将会牵着孩子的手，慢慢地一步一步地向前走。“让儿子在行走中感受到生活着的城市，体会一下常人的远程走路。今后若是爸爸不在了，他可以自力更生，学会独立面对未来。”这位父亲坦言。家长和少年的这种乐观积极的心态，打动了在场所有的采访者。

在活动开幕仪式上中，我们发现了一个高挑的身影，她的两条长腿格外引人注目，哪不正是前奥运冠军乐靖宜吗？

我们锁定目标后，朝她飞奔而去。采访最初，我的内心既紧张又兴奋，额头上甚至还沁出了汗珠。但是靖宜阿姨十分亲切，她的热情和笑容打破了最初的僵局。

靖宜阿姨耐心地回答了我们小记者的提问。原以为会十分拘谨的的采访仿佛聊天一般有趣。从乐阿姨的游刃有余的言谈举止中，我们感受到了她身上那种永不言弃的奥运精神，感受到了她受到挫折之后的坚强与努力。大家都倍受鼓舞。

在采访前期的准备中，我们得知乐阿姨是一个“漫画迷”。言谈中，她告诉我们，她特别喜欢蜡笔小新——小新和妈妈的生活非常吸引她，孩子和母亲就应该这样，时而情同“姐弟”，时而有趣搞笑，时而扮演追打的“母子”。乐阿姨还为自己的大儿子也取名为“小新”，听到这里，我们都笑了。

这次采访活动不仅锻炼了我的沟通能力，增强了我的胆识，还让我从社会上不同人群的生活中，感受到了他们身上值得学习的品质。

采访记

六（2）班 顾 沁

今天我们建青报的小记者来到了四行仓库，采访到了前奥运冠军——乐靖宜女士。与乐女士虽是初次见面，但是我却莫名感到了一种亲切感。当我们看到她领着小朋友把耀眼的国旗升上高高的天空的时候，我的内心一种敬畏感冉冉升起。

采访中，当我们问到她在1996年的时候那次失误后的心情时，乐靖宜女士的眼眶不禁湿润了，她回忆道：“那次我在入水的时候，泳镜滑到了脖子上，当时的游泳速度使我睁不开双眼，导致游歪了，最后在几乎与对手同时到达终点的时候，因为触壁的力道小于对手，只夺得了亚军，五十米是自己最拿手的项目，但却败给了它，回想起来仍会觉得非常的遗憾。”

此外。我们还采访了一个有盲人选手的家庭。当我得知那个站在我们对面，比我们大几岁的哥哥竟然是一个盲人的时候，我还真有点不敢相信。在他父亲的引荐下，他还热情地和我们打个招呼，从眼前这位哥哥身上，我仿佛感觉到了一股光芒，一种可以穿过黑夜的希望。