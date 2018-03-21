一首《难念的经》送给舒斯特尔

金 昊

北京时间3月19日晚，新赛季“动静不小”却惨遭三连败的大连一方宣布换帅，前皇马主帅、德国人舒斯特尔顶替马林成为球队的新帅。

根据一方俱乐部的官方公告，舒斯特尔此行也带来了自己的执教团队。据了解，除马林及其助教韩文海、李锡才等人外，原一方领队柳忠长也离开了球队。有关新任领队的人选，此前曾有消息称前国脚张恩华将出任一方新领队，但张恩华本人表示并没有这回事。

至此，本赛季中超联赛为数不多的本土主帅又少了一位，在马林下课以后，中超的本土主帅只剩上海绿地申花的吴金贵、长春亚泰的陈金刚以及山东鲁能泰山的李霄鹏。尽管对于一方目前的糟糕战绩，马林作为主帅需要负责，但把罪过全部推在马林身上，是绝对说不过去的。

从上赛季结束以后，大连一方就一直处于混乱的状态。球队集结晚，冬训晚，技战术磨合不到位，外援到队时间晚，这些都是影响球队战绩的重要因素。更何况，马林已经为此付出了下课的代价。对于在大连足球近些年来最风雨飘摇的时刻仍然选择接手球队的老帅来说，我们只能送上一声祝福。

翻过马林这一页，一方已经迎来了属于舒斯特尔的时代。从上周末开始，中超联赛进入了本赛季第一个间歇期，大连一方也迎来了难得的喘息机会。在这个时间当口做出换帅的决定并付诸行动，也足以证明一方谋求改变的决心，而曾带领皇马在西甲称雄的舒斯特尔，从执教能力上来说，是一个非常好的选择。

但对于这位德国老帅而言，摆在他面前的客观问题实在太多：技战术打法不固定且尚未成型；现有球员是否能够胜任他的战术思路；国内球员和外援磨合能否到位；间歇期球员人员不整等等。而把这些问题再放到舒斯特尔已经赋闲在家4年的背景下来看，就显得更为令人担忧。

两周过后我们能看到一支怎样的一方？恐怕老帅自己心里都未必有谱。在间歇期过后，一方要面对建业和重庆，这是两场必须拿分的比赛。一旦在这两场比赛中失手，那么接下来连续面对鲁能、权健、申花和恒大的比赛，或许一方又会遭遇像新赛季开局那样连败的境遇。这些，都是舒斯特尔必须要考虑到的情况。

除了球队和球员之外，舒斯特尔还得控制一下自己的脾气。无论是球员生涯还是执教生涯，舒斯特尔从来都不是什么“省油的灯”。在如此巨大的保级压力下，一旦舒斯特尔的情绪出现了波动和起伏，那么对于本就绷紧了每根弦的一方球员来说，会是一场“灾难”。

所以，尽管舒斯特尔有足够的理由成为一方的新帅，但结果如何，还是要看他能否融入中国足球的文化和习惯。这一点，将直接决定他能够在一方执教多久。