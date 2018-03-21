盼年轻人回归自然-杨澜上海试水音乐节

晨报记者 徐 宁

经过17年的大浪淘沙，音乐节在国内不但成为年轻人的节日，也成为了很多城市的名片。近几年，在上海逐渐形成规模的是简单生活节、草莓音乐节和爵士音乐节，三大音乐节吸引了不少城中潮人。而今年4月29日、30日，2018上海滴水湖阳光音乐节将加入沪上音乐节竞争的行列。昨日，阳光媒体集团主席杨澜抵沪为音乐节站台，她希望滴水湖音乐节能成为一年一度上海年轻人的最佳去处。

自信来沪

源于张北音乐节的成功

滴水湖阳光音乐节不是杨澜公司的第一个项目，其公司从2003年开始从事大型文艺演出和节庆活动制作，曾打造过张北草原音乐节、重庆仙女山露营音乐节、南昌梅岭伶伦音乐节等多个音乐节品牌。

谈及缘何想要制作音乐节，杨澜说，“我觉得在互联网时代，很多事情都被网上活动所取代，但音乐体验和现场互动的感觉是无法被替代的。这几年，人们对音乐节的关注和消费与日俱增，这证明音乐节已经成为年轻人的生活方式，他们在这里回归自然、释放真我、寻找友谊，这已经成了年轻人在这个时代的一种表达方式。”

因为有了张北草原音乐节的成功，杨澜对于音乐节的运作很有信心，她在现场说，“我一方面很骄傲，因为张北草原音乐节现在已经是全中国最大的音乐节，当天涌入的人流多达10万，可见大家对音乐节需求很旺盛。另一方面我也很沮丧，因为平时从北京到张北只要一小时，可一遇到音乐节就要8小时。我们一直和当地政府沟通，希望他们能积极疏导交通。这次滴水湖不会有这样的问题，因为它的交通足够便利，很适合年轻人。”

专门定制

演出更符合上海城市基调

杨澜是在上海长大的，因此对上海的感情很深。在发布会现场，她表示：“上海的年轻人很多元化，上海有音乐消费的基础和市场。”此次杨澜带着音乐节来到上海，也为上海专门定制了风格和内容。

杨澜透露，滴水湖音乐节和张北草原音乐节完全不一样，“张北草原音乐节偏摇滚，适合草原的开阔和粗狂情绪的宣泄。上海会多一些爵士、流行、民谣、电子等等带有城市基调和风格的当代都市青年喜欢的音乐。”

据悉，此次音乐节有陶喆、华晨宇、林宥嘉、毛不易、黄龄和Mr.Miss等歌手加盟。这些都是现在年轻人喜闻乐见的歌手，杨澜希望以多元的音乐和便利的服务，让滴水湖音乐节成为一年一度上海年轻人的最佳去处。

此外，杨澜在现场透露，她还将推出扶植音乐人的计划。杨澜说，“我看到很多年轻人有跨界才艺，需要挖掘培养。因此我们阳光推出这个音乐计划，为他们提供快速成长的机会。”