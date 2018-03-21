梅尚程荀“四大名旦”老戏一夜唱全-史依弘再挑战 “当代梨园第一人”

晨报记者 邱俪华

5月1日，梅派大青衣史依弘将在上海大剧院推出由她独挑大梁的京剧专场“梅尚程荀史依弘”，荟萃京剧“四大名旦”颇具代表性的四出传统老戏，梅派《苏三起解》、尚派《昭君出塞》、程派《春闺梦》、荀派《金玉奴》。“四大名旦”出文入武、风姿迥异的流派特色将由史依弘一人全力展现。

戏迷点单 瓜熟蒂落

此次“梅尚程荀史依弘”由上海弘依梅文化传播有限公司倾心制作，是继2016年、2017年“占尽风华史依弘”全国巡演、美国纽约大都会博物馆《霸王别姬》多场演出及普林斯顿大学《霸王别姬》专场等演出之后，该公司隆重推出的又一京剧盛典。

作为当今戏曲界最活跃的女性艺术家之一，史依弘在国内外拥有众多忠实戏迷。当年“文武昆乱史依弘”演出后，就有热心戏迷表示，期待早日欣赏到她“四大名旦”各流派的完整诠释。如今，“梅尚程荀史依弘”京剧专场将一圆戏迷夙愿。此次演出在戏码的安排上也颇费思量：四出流派代表作中，《苏三起解》原是这位梅派大青衣的本工戏，而学戏时就以武旦、刀马旦开蒙，二十多年前以《昭君出塞》等剧目入选首届“中国京剧之星”，两出梅、尚的戏自然驾轻就熟。其余两派剧目，史依弘则挑选了从未学过的《春闺梦》与《金玉奴》。

“四大名旦”一人挑梁

事实上，从七年前首度打破门户之见“挑战”程派代表作《锁麟囊》，后再跨剧种“攻克”昆曲经典《牡丹亭》，史依弘一步步实现了“梅韵程腔”融为一体、“文武昆乱不挡”等艺术梦想。史依弘认为，学习更多优秀传统剧目有益于增加自身艺术修为，所谓的名气、身份从来就不是从艺的绊脚石，“上海京剧院李玉茹、童芷苓等前辈老师们都是身宗多个流派的艺术大师，她们是我致敬与学习的楷模。我学流派不是做一场模仿秀，而是希望能够消化吸收别人的长处，最终为我所用，提升自己的艺术水准。”据悉，为了备战此次演出，史依弘早早就重回课堂，跟着老师一招一式用心学习。

5月1日当天四出戏将连续上演，平均每出戏时长50分钟，同时舍弃了不同戏码间穿插主题外的小戏或武戏的做法，只由史依弘从头至尾一人唱完，这也使得她又一次成为了“当代梨园第一人”。

制作人林恺与史依弘达成共识，举办这次专场不是为了营造五彩缤纷的热闹感，更不是打出跨派的幌子搞噱头。只因“梅尚程荀”是一个完整的概念，为了纯粹展现“四大名旦”绝代风华，史依弘将全力以赴完成一次认真、专注的表演。