钱德勒

一档以“卖声”为主题的综艺节目火了，这就是《声临其境》，各种风格的演员不打算主要展示表演、颜值或者人气，而是躲在幕后，为影视剧的片段配音来竞技。这个时候，奇妙的化学反应产生了。被选中的片段统统是耳熟能详的段落，或经典，或热门，观众对某些台词已经达到了出口成章的程度。当新的创作者进入，要平衡两难，一方面要通过尽可能“像”的音色去唤醒记忆，而另一方面，光是像是不够的，毕竟不是躲在录音棚里做专业的“棚虫”（配音演员）。明星选手按照节目环节设置，还是要走到舞台上结合自己的表演进行互动，说白了，需要考核一个演员的综合实力，包括舞台魅力。

这档节目完全是靠口碑发酵引起了我的注意，王劲松、赵立新、尹正等人的片段在社交平台上被点赞、转发，可圈可点。比如尹正给老港片《家有喜事》配音张国荣，广东话发音不说了，更难得的是镜头记录了他在麦克风前的一颦一笑，真的还蛮有哥哥当年几分神韵。我当时就感叹，看了好几遍，越发觉得这部电影的好，是真明星真贺岁片。

强手如林，演员朱亚文力拔头筹，成为当季总冠军，堪称完美的冲刺发力。

简单说下我对他总决赛表现的感受。一部是金城武、周冬雨主演的电影《喜欢·你》，还有是电影《红高粱》。挑战金城武，如果没有足够的舞台魅力等于找死。朱亚文做到了，他选择了“像”这条路，戴上眼镜去营造霸道总裁的气场，配出浓厚的台湾口音，尤其是喊出“你是猪啊”，让台下好多女观众芳心乱撞。评审陈凯歌点评他做到了天衣无缝，每个音节都恰如其分。《红高粱》之朱亚文，在其个人演艺生涯里是有划时代意义的，因为他的前面横着姜文这个大写的荷尔蒙，他做到了，居然还成了“行走的荷尔蒙”，说白了就是艺高人胆大，少壮派就是要顶着一个勇字。这次配音，他更接近前辈姜文，把莽撞和羞涩之间的转换拿捏得很好，粗鄙的台词说出来毫不膈应，赵立新会心一笑，梅婷也感叹，“好像啊”。余占鳌性格中最大的元素，可不就是“勇”吗。

《声临其境》这档节目可谓先声夺人，台词功力是科班生的必修课，所以就有了一些见真招的意思。拿冠军的朱亚文，还有口碑高涨的王劲松、赵立新，惊鸿一瞥的黄志忠、张鲁一等等，他们集体去丰富了演员的精准度，除了颜值，更要有专业上的自信。君子翩翩，关键得肚里有货。