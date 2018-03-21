共享单车加速抢滩免押金 行业迎来新一轮生死时速

王珏/文

“目前已经有34家共享单车企业倒闭。”中消协近日的一份调查显示，押金无法退还，是消费者投诉最多之一，其中酷骑单车尤为严重，被消费者投诉21万次，涉及金额10亿多元！

根据交通部门的数据，到2017年年底，累计有77家企业先后进入市场。从2017年6月悟空单车的倒闭开始，3Vbike、町町单车、酷骑单车、小鸣单车、七彩单车、卡拉单车、小蓝单车等不断登上共享单车长长的“死亡名单”。今年2月，1号单车宣布停运，共享单车的“洗牌”继续进行。

而近日，主要布局二三四线城市的哈罗单车宣布，全国用户芝麻分650及以上就可享受免押金骑行，也成为率先全国实现信用免押金单车品牌。由此，通过信用免押金骑行的共享单车数量正式突破1000万辆，支持的城市也从此前的50个上升到了180多个。

从最初的永安行开始，到ofo小黄车在25个城市免押金……到此次哈罗单车的全国免押金，已经覆盖了全国43%的单车，全行业免押金骑行已是大势所趋，用户担心的押金难退问题将得到根治。

而对单车行业而言，在经历投放密集度、城市赛跑，精细化运营等多轮竞争之后，免押金也许将成为共享单车新一轮“洗牌”的导火索，让整个单车行业进入生死时速。

押金之伤

共享单车倒闭，许多共享单车平台客服联系不到，甚至公司已经人去楼空。数十亿押金无法退还，涉及到数十万甚至上百万消费者用户。这是共享单车“押金”之伤的极端体现。

“挪用押金已经成为行业内公开的秘密。”有共享单车业内人士如此说，押金，甚至变成共享单车企业的一种生存模式和商业模式。

实际上，从融资历史来看，共享单车在过去2年多时间连续融资，摩拜和ofo轮流融资，融了8轮！ofo最新宣布3月完成8.66亿美元的融资。各家对资金的需求可见一斑。

2017年12月，《财新》 在报道中称，“摩拜和ofo均动用押金，其中摩拜挪用押金超40亿元，而ofo挪用押金超过30亿元。”摩拜和ofo这两大行业巨头，后来都回应表示用户可以正常退押金，但对于是否挪用一事没有过明确的回复。

有人这样算过一笔账，按照交通运输部门公布的单车用户至少2亿人推算，整个行业存量押金规模超四五百亿元。巨额押金缺乏监管情况下，不少单车公司挪用押金，将原本的租赁模式变成了互联网金融，用户的押金安全也得不到有效保障。

当大量共享单车进入死亡名单，数十亿元押金无法退还时，且还有四五百亿存量押金情况下，业内对共享单车押金严格管理的呼声越来越高。

监管之势

去年8月发布的《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》中，提出了3项措施：一是鼓励运营企业采取信用积分等免押金方式提供服务；二是加快实现“即租即押、即退即还”等模式，尽可能减少押金资金规模，防止形成资金池；三是要求企业开立用户押金、预付资金专用账户，专款专用，接受监管。

对于共享单车的押金危机，专家学者也是忧心忡忡。“押金是在租赁过程当中的使用保证金。从未来防控的角度来说，应当采用专款专用的资金监管方式。”中国人民大学法学院助理教授熊丙万说。

北京师范大学法学院副教授宋刚也表示，现在我国第三方监管体系建立还不完全，未能返还押金，最多算是违反了对用户的承诺，承担违约的相应责任，而该项资金是否被监管，就目前而言，尚未有相关强制性规定。使用支付宝等信用担保方式，可以减少用户风险，更突显了社会信用体系在互联网经济下更为重要的作用。随着信用体系的完善，交付押金的担保方式或将被逐渐淘汰，不再具有竞争力，这是一个重要发展趋势。

针对共享单车押金和预付金的监管办法，预计今年很快出台。一旦押金和预付金纳入监管范围，单车行业的资金链问题，恐怕就越发突出，而对共享单车而言，即将出台的监管办法，将成为一个“紧箍咒”。

免押之风

一方面监管层鼓励企业用信用免押金等方式提供服务，一方面免押金可以带来用户的增长，因此有的共享单车索性不收押金了。

哈罗单车去年9月初，开始测试免押金，从小范围扩展到二三四线代表性城市，一共分两批开辟了20个信用免押金城市，带来了40%的用户增长。如今，索性在全国范围内不收押金。

哈罗单车的杨磊说，过去三个多月在20个城市开展芝麻信用押金，为哈罗用户免除约18.89亿元押金。此次，全国免押金，预计到今年底可辐射1.6亿骑行用户，免除押金总额将超过300亿元。

有业内人士表示，接下来共享单车行业可能会发生两大变化，一是行业有望加速彻底实现免押金，用户不用再担心押金的挪用和退还问题，行业逐步恢复到良性商业模式；二是行业前三格局很可能发生变化，共享单车加速洗牌，“免押金”将成为洗牌的导火索之一。

芝麻信用总经理胡滔表示，“从三年前第一辆免押金的共享单车到现在，芝麻探索了三年，现在越来越坚定，免押金这件事是十分笃定并且将在未来一年All in 的事。希望让免押金这个事儿，在未来都是芝麻大点的事儿，希望更多商家加入免押金行列。”

数据显示，截至2018年3月，已有永安行、ofo小黄车、优拜单车、哈罗等十余家共享单车接入芝麻信用免押金，累计已为近50个城市4800万用户减免押金超过98亿元。

对于共享单车公司来说，接入信用免押机制后，降低了用户使用门槛，提升服务效率，新用户通过支付宝扫一扫开通时间由10分钟下降到1分钟，注册转化率提升20%以上。对于用户来说，免除押金，可以更放心地使用，骑行人次提升50%以上。

信用之匙

世界资源研究所中国交通项目部主任刘岱宗认为，企业收取押金的主要目的之一是为了确保消费者不去故意损毁单车，维持运营秩序，而想要达成此目的，还可以通过建立消费者信用体系和正向鼓励等多重手段，不一定只依赖于押金。

信用体系的建立对于规范管理共享单车使用情况肯定能有所帮助，将用户在共享单车使用情况纳入到个人信用中，但建设承租人信用体系的成本很高，正向鼓励更能被消费者接纳。因此需要综合考量投诉举报渠道、举证方式、各类纠纷等问题。现阶段，还可通过正向鼓励的手段，规范骑行人使用、停放秩序，也更能被消费者接纳。

“分享经济正在处于风口当中，他的本质是更加高效地利用社会资源，而在这个过程当中，信用体系的搭建和完善就是一个非常重要的必要条件了。”IDG资本董事楼军说，随着信用体系的搭建和完善，在接下来的社会发展当中就会出现许多新的商业和经济模式。对投资人来说，就可以看到更多的创业想象空间在那里。

现在看来，既然在共享单车这样一个外界公认高度依赖押金的行业，信用免押金都能逐步实现，那么其他领域比如租车、充电宝、租房、酒店等消灭押金也并非不可能。

在共享经济的风口，信用正成为发展之匙。