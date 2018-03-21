题材股带节奏全线反攻

晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市上冲无力，维持宽幅震荡，盘中医药健康、航空、煤炭等板块涨幅居前；午后创业板率先发力，出现一波快速拉升，带动题材股全线反攻。此外，受下周石油期货上市影响石化双雄大幅拉升，也集聚了一定人气。

健康中国大有发展

2016年国务院有一个健康中国2030规划纲要，里面提出来，到2030年，我们国家的过早死亡率比2015年降低30%，这个是非常可观的一个数据，因为目前慢性病死亡、过早死亡非常严重，在这个过程中，降低过早死亡的过程中，医疗器械及人工智能在其中起到很重要的作用，因为它能够解决很多慢性病的问题，包括心脏病、心脑血管疾病，还有癌症，高端医疗器械可能会发挥更加重要的作用。这可能是对整个行业的利好消息。

专家认为，目前，我们国家医疗设备及智慧医疗还处于相对短板的状态，下一步，会更加重视这一方面的发展。在国家政策的推动下，人工智能将为医疗带来前所未有的变革。

医药股渐露峥嵘

随着医药行业的整合加速，产业结构不断优化，行业集中度不断提升，龙头企业的优势将越来越明显。

机构认为：医药股估值合理甚至已经被低估，而且机构配置比例低。大部分的医药行业龙头企业估值基本在25至30倍之间，即便是创新药企业看起来贵一点，但如果用价值投资所倡导的现金流折现法来看，也不算贵。从政策角度来看，2016年以来，食药监局推出了药品优先审评机制，资源向创新药和通过一致性评价的低价仿制药倾斜。政策有助于市场集中度提高、愿意花钱做研发的企业受追捧。目前港股、美股市场都在关注创新药，形成了一致看好的氛围。

中线机会需要等待

目前市场能够在3250点上下维持横盘不跌的状态，是一种蓄势待发的走势，说明存量资金对后市抱有良好预期，本周是年报披露高峰期，业绩将成为影响个股表现的关键因素，但由于近来题材股太活跃，博弈气氛更浓，投资者不容易把握，建议淡化市场风格、强化个股基本面，一定要把握好估值和盈利的匹配情况才能精准买卖。

技术上，目前量能依旧无法得到释放，昨日只有医药板块走势较强，前两天风光无限的科技股哑火，可见目前在市场缩量的状态下要想让某一板块来重新发动大面积行情显然不现实，很多股票的中线机会仍然需要等待。