医药板块再逞强 龙头股价创新高

晨报记者 曹西京

昨天，沪深两市大盘小幅上涨，医药股再次逞强，盘龙药业开盘不久封上涨停，带动九典制药、赛龙药业、华森制药、药石科技涨停。同时，恒瑞医药股价收报87.49元，刷出历史新高，最近3个交易日恒瑞医药频频改写股价新高，片仔癀、爱尔眼科、康泰生物、乐普医疗等8只医药股股价也创出历史新高。“去年医药股整体表现沉积，但其中不少公司业绩持续增长，今年市场转向创蓝筹，这些估值合理的医药股再次受到追捧。”市场人士称。

政策暖风吹来

事实上，3月以来医药板块迎来政策暖风，一批医药股表现出色，10多只医药股在3月份股价创出历史新高，包括华东医药、康泰生物和科伦药业等。这与政策利好有关。比如，3月13日，国务院公布机构改革议案，对医药领域管理部门有较大调整，卫计委、食药总局、医改办三大部门被撤销，将国家工商总局、质检总局、食品药品监督总局（CFDA）合并组建国家市场监管总局，考虑到药品监管的特殊性，单独组建国家药品监督管理局，由国家市场监管总局管理，同时成立国家医疗保障局。这将对医药行业中药品监管、医保支付、医疗服务三大体系改革产生积极的推动作用。业内人士认为，此次医疗保障局的新设，标志着医保定价时代来临，对医疗产品（药品、耗材、医疗服务等）将有深远影响； 同时医保支付改革（按病种付费等）有望加速推进，未来医保资金运行效率将提升，医保控费将进一步深入，龙头企业的优势将越来越明显。

业绩助推股价

从基本面看，不少医药股去年和今年一季度业绩出彩。据国家统计局数据，2017年1-12月医药制造业累计主营业务收入和利润总额分别同比增长12.50%和17.80%，增速较2016年同期分别上升2.8个百分点和3.9个百分点。已经公布年报和季报的医药龙头企业增速超过行业水平。如片仔癀2017年营收37.27亿元，同比增长61.42%；净利润7.91亿元，同比增长47.45%；基本每股收益1.31元。乐普医疗去年实现营业收入45.38亿元，同比增长30.85%；归母净利润8.99亿元，同比增长32.36%；每股收益0.51元。作为心血管领域龙头企业，乐普医疗业绩连续实现30%以上持续高增长，股价也震荡上行。

因此，医药股崛起核心还在于政策改善和行业复苏。