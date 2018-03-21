风 雨

最近独角兽概念股很具爆发力，不仅连续拉升，还大有一步到位的可能，这不免令市场担心，对独角兽概念股的疯狂炒作会不会引来管理层的干涉？

“所谓独角兽概念股，其实要远远大于其真实情况。目前监管层对独角兽公司的政策呵护有加，但客观上会挤占一批新蓝筹的市场份额，个别参股独角兽的公司，其业绩在多大程度上会受到独角兽公司的上市影响目前尚不可知，但在这疯炒背后，监管层肯定是不愿意看到的，也是监管层严密关注的新动向，不要忘了，最近对人为操纵股价的行为监管层处理起来一点都不手软。”高智说。日前天华超净发布公告，称公司实控人裴振华间接参股宁德时代事项系其个人投资行为，对公司生产经营无任何影响，可是该股仍然高开涨停，很明显这是炒作行为。

“但也有一些个股确实具有独角兽概念股，像大众公用、张江高科、苏州高新这一类股票，他们拥有创投平台的上市公司，成色自然不一样。比如深创投，这是一家深圳市政府1999年出资并引导社会资本出资设立、专业从事创业投资的有限责任公司，目前注册资本42亿元，管理各类基金总规模约2742.75亿元，主要投资中小企业、自主创新高新技术企业和新兴产业企业、初创期和成长期及转型升级企业，涵盖信息科技、互联网/新媒体、生物医药、新能源/节能环保、化工/新材料、高端装备制造、消费品/现代服务等国家政策重点扶持的行业领域。截至2018年2月底，深创投投资企业数量、投资企业上市数量均位居国内创投行业第一位：已投资项目854个，累计投资金额约350亿元，其中138家投资企业分别在全球16个资本市场上市。而大众公用截至2017年中报持股深创投13.93%，显然，这对大众公用是一个较大利好。”高智说。由于股权投资机构（PE、VC）持有2016、2017年新上市公司的股份在2018年将逐步解禁，兑现利润，所以创投板块在今年可能会存在较大的投资机会。

今日行情预测：十字星或收阳

仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。