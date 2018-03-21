寻找内战时期遗失的5400万美元黄金的故事在美大热-FBI加入寻找黄金宝藏？

晨报记者 徐惠芬 综合报道

寻宝的故事总是很迷人，现在，在美国，关于寻找内战时期遗失的5400万美元黄金的故事正大热。美国有线电视新闻网20日报道称，上周，美国联邦调查局（FBI）的探员被发现在据称黄金宝藏遗失的地点附近挖掘，在此之前，曾有寻宝组织声称在该区域探测到“大型金属物件”。

联邦调查局探员现身

几十年来，美国寻宝爱好者一直在宾夕法尼亚州西北部的群山森林里寻觅，希望能找到据称内战时期在这附近丢失的黄金。

美国有线新闻网20日称，这些黄金宝藏据称是在1863年6月遗失的。当时车上载了52根金条，每根重达50磅（约22.7公斤），放在今天，市值总计达5400万美元。

关于这个黄金宝藏的谜团故事很多，但能确定的很少。不过上周，美国联邦调查局的现身，让不少人的寻宝热情和信心大涨。

上周二，美国联邦调查局的探员和宾州官员被发现在贝内泽特镇道路附近搭起了帐篷，还挖开了白雪覆盖的地面。

FBI发言人接受采访时，不愿透露FBI在那里干什么，只说是在执行法庭许可的执法行动。

寻宝组织称发现线索

除了FBI探员外，13日在距离宾州匹兹堡东北135英里处，当地媒体还发现了“谁捡到就是谁的”负责人的身影。

这个寻宝组织对这批遗失的黄金一直很感兴趣，据创始人丹尼斯·普拉达称，这批宝藏是当时的林肯总统运给联邦军战士的。

在该组织官方网站上，普拉达还称，该组织在上世纪70年代发现了宝藏地图，不过用金属探测器在相关区域搜索时，没找到宝藏。直到2004年，他们陆续发现了一些内战时的物品，之后交给了州政府。

普拉达称，每次去现场，就会发现更多的线索：弹壳、刀、罐头、尸骨……他说，自己对黄金宝藏的存在深信不疑。

普拉达还称，他们的金属探测器在距离地面8到10英尺处测得“大型金属物”。但由于相关区域属于州政府，在未经许可的情况下，挖掘是犯法的。

这次寻宝有戏了？

目前，宾州环保和自然资源部已经禁止普拉达的寻宝组织再做任何挖掘。

宾州环保和自然资源部还称，“谁捡到就是谁的”上交的物件不是内战时期的，而是有人打猎扎营时留下的。

对此，普拉达没有予以回应，称自己已被联邦调查局要求不要接受采访。不过，FBI探员和“谁捡到就是谁的”的负责人同期出现在据称黄金遗失的地点附近，让许多人觉得这次可能有戏了。