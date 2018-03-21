锁定胜局后，普京晃动“橄榄枝”-称俄不打算挑起军备竞赛，将以政治和外交手段化解与伙伴的全部争端

惠晓霜（新华社专特稿）

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京锁定选举胜局一天后，说俄罗斯不打算挑起军备竞赛，将以外交手段、和平方式化解分歧。

普京19日提及外交“伙伴”，似包含西方阵营成员，包括关系不睦国家。

表态有“肌肉”底气

俄罗斯18日总统选举中，普京的得票率将近77%，远远超过其他7名候选人。

一天后，19日，在克里姆林宫与其他总统候选人会面时，普京呼吁俄罗斯各政党、团体和全社会团结一致，以国家长远利益为重，“克服俄罗斯面临的一系列挑战”。

同时，他表示，俄罗斯将以建设性方式与各国发展关系，“将千方百计确保以政治和外交手段化解与伙伴的全部争端”。

他说，俄罗斯无意挑起军备竞赛，将按计划在2018和2019财政年度削减国防预算，同时确保国防实力不会相应下降。“我们将把必要的注意力投入进一步增强国防实力。但是，我现在想告诉大家：‘没有人会挑起某种形式的军备竞赛。’”

“我们已经拥有自己所需要的一切（武器系统），我们的安全因而有保障。我们将按照计划，稳步实现全部目标。”

本月1日，普京发表国情咨文时“亮剑”，展示俄罗斯研制的多种新式战略打击武器，包括“萨尔马特”式洲际弹道导弹、核动力巡航导弹、高超声速飞行器、自主无人核动力潜航器。他当时警告，这些武器能突破美国和北大西洋公约组织的防御体系，而后者对俄罗斯的国家安全构成威胁。

西方反应有“温差”

普京19日所说“伙伴”，特指外交领域，包括西方阵营成员。

对普京胜选，德国新任外交部长海科·马斯的态度较为强硬，说俄罗斯“将继续是难以相处的伙伴”。

德国总理安格拉·默克尔致信普京，“热烈祝贺”他再次当选。“今天，彼此继续对话、促进两国及两国民众的关系比以往更加重要，”默克尔说，“因而，我们应该致力于以建设性方式应对双边和国际重大挑战，找到可行的解决方案。”

法国总统埃马纽埃尔·马克龙给普京打电话。总统府爱丽舍宫说，马克龙“祝愿俄罗斯成功实现政治、民主、经济、社会领域现代化”，强调法方将“致力于在法国、俄罗斯和欧洲联盟之间的建设性对话”。

“漠然”反应，出自英国首相特雷莎·梅的发言人，即欧洲安全与合作组织派驻俄罗斯的选举观察员对选举过程作出评估前，英方不作表态。

反应“淡然”的是白宫发言人霍甘·吉德利。他说美方对普京获胜“不感意外”，总统唐纳德·特朗普没有向普京打电话道贺的安排。

随同特朗普前往新罕布什尔州的途中，吉德利在总统专机上告诉随行记者，美方寻求与俄方发展关系以及在事关美方利益的领域与俄方合作，“但是，如果俄罗斯威胁到我们的利益，我们会让他们付出代价”。