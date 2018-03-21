导游带团不开启定位要罚500元？-市旅游局：确是国家旅游局要求，尚无强制性处罚

晨报记者 李晓明

“即日起，导游带团需要全程开启定位，否则将面临罚款500元的处罚。”日前，这条消息的流传让导游圈炸了锅。记者从市旅游局证实，要求导游带团必须开启定位功能确实是国家旅游局的统一要求，也是今年起实施的新《导游管理办法》中的要求，目前正在逐步推进之中，不过目前尚无强制性处罚条例。

短信要求开启定位功能

3月19日，正在带团的导游小王手机上突然收到了一条来自“全国旅游监管服务平台”发来的短信：“您好！请在执业过程中开启全国导游之家APP，如违反将依据相关规定受到处罚。”

小王向记者介绍，全国导游之家是国家旅游局推广的一款官方APP，因为上面可录入电子导游证信息，所有导游在换电子导游证时都下载过，不过很多导游下载过这款APP后都没有登录过，除了“电子导游证”外，并不清楚它的其他功能。

按照短信要求，小王登录了全国导游之家APP，结果在跳出来的页面上也显示了一条“重要通知”：“根据《导游管理办法》第三章第二十条规定：导游在执业过程中应当携带电子导游证、佩戴导游身份标识，并开启导游执业相关应用软件。旅游者有权要求导游展示电子导游证和导游身份标识。请确保在带团过程中，全程开启本APP并已启用‘通知’和‘定位’功能。”

记者获悉，今年起，新的导游管理办法正式开始实施，进一步加强了对导游的管理。导游证采用电子证件形式，由国家旅游局制定格式标准，由各级旅游主管部门通过全国旅游监管服务信息系统实施管理。电子导游证以电子数据形式保存于导游个人移动电话等移动终端设备中。

根据规定，旅游者有权要求导游展示电子导游证和导游身份标识。而要求开启的“导游执业相关应用软件”就是指全国导游之家APP。

记者了解到，按现行法规，导游执业过程中如果不开启全国导游之家APP与定位，旅游管理部门就会显示导游不在线，等同于“不持证带团”。对于这项违规的处罚是：导游人员进行导游活动时未佩戴导游证的，由旅游行政部门责令改正； 拒不改正的，处500元以下的罚款。

便于监管和紧急救助

导游带团必须全程开启定位功能，这项规定究竟是否属实？记者从本市旅游主管部门证实，该项规定确实是国家旅游局的统一要求，目前正在逐步推行过程中。

对于该项规定，也有导游反映太过严苛。对此，市旅游局相关负责人表示，要求导游带团登录APP并开启定位是统一要求，方便监管和突发事件的紧急救援，大方向是积极的。目前也正在逐步推广，让导游逐渐适应。如果在检查中发现导游违反该规定，主要是责令改正，要求其登录开启，目前尚未有强制性处罚措施。