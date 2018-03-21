家长选择更理性　家门口学校受青睐-公办学校成绝大部分沪上家长的选择

晨报记者 林颖颖 李星言 朱晓芳 实习生 包艺池

这两天传出部分民办学校学费飙升，在有家长抱怨的同时，记者发现，家门口有越来越多不花钱、教育质量不错、性价比高的公办学校受到大多数家长的青睐。有二宝妈的择校倾向，也从以往大宝时的“坚决民办”转向二宝时的“坚决公办”。

记者了解到，本市小学阶段就读民办小学的学生仅占6.25%，94%的小学生就读公办小学；本市初中阶段就读民办初中的学生占15.23%，近85%的初中生在公办初中就读。上海公办学校成为绝大部分家长的选择。

二宝妈要选家门口的公办

王菁（化名）是一位上海妈妈，也是一位二宝妈。3年前，王菁的大儿子择校进了本市一所民办小学，“当时民办的热度很高，家长圈都在传，考不进民办的孩子最后才进公办，所以我们选择了民办。”王菁坦言，当时也有点跟风，“大家都说民办好，就一窝蜂去民办了”。

三年下来，王菁对孩子的学校感觉还不错，孩子也学得很开心，唯一的缺点就是这所民办小学离家比较远，每天要跨区接送。“孩子每天6点起床，来回路上花1个多小时，遇上堵车更是着急。孩子经常喊累，睡不够，大人每天接送也累得够呛，当初择校时没有想到这点。”

与此同时，王菁看到，小区里那些选择就近入读公办学校的娃们每天7点半过后才从家中出发，很是“笃悠悠”，“而且打听下来，门口的公办学校似乎也不错，老师素质也很好。”

“这几年，我一直在关注，上海公办学校的质量其实不错的，现在‘公民同招’ 了，择校更要谨慎考虑，万一进不了民办，家门口的公办学校也进不了，那就是竹篮打水了。”王菁考虑，等到二宝读小学，不择校，就直接上家门口的公办：“大家都在说，‘公民同招’后公办学校应该会越来越好。再说，有了二宝，也要从经济条件考虑，家门口的公办学校又实惠质量又好。也许还是有家长会选择民办，但也是经过了深思熟虑的决定，大家都会更理性，选择的一定是更适合自己孩子的学校。”

“适合孩子的才是好学校”

无独有偶，“民转公”的家长大有人在。晨晨妈是徐汇区一个大班孩子家长，从孩子入园起就报读了一家知名的思维类培训班，当时报名要提前大半年预约，还要“秒杀”。

原本三四月是民办幼升小面试冲刺班报名最炙手可热的时节，但晨晨妈发现，班上有八成家长放弃报读该冲刺班，这意味着这部分家长基本放弃了考民办的打算，选择对口入学。

“其中部分家长是因为对口比较知名的公办小学，觉得‘公民同招’后冲民办风险太大，所以政策一出来就果断放弃了； 还有一部分家长是在上周末去了对口学校的校园开放日，实地考察了解后觉得确实不错，也就坚定了读公办的决心。”晨晨妈说。

虽然大部分孩子都还继续在这家思维机构就读常规班，但孩子们的压力显然小了很多，晨晨妈发现，家长们谈论的话题也从某某小学往年面试题研究，转变为哪些体育、艺术类的爱好培养适合带孩子去尝试。

“换作往年，这时候肯定要疯狂刷题了，现在就让孩子读对口的公办学校，孩子有了更多时间从事自己感兴趣的事，从长远看对成长更有利。”晨晨妈说。

一些孩子就读公办学校的家长也觉得自己没选错。佳鑫是虹口实验学校的五年级学生，在选择进小学之前，在民办还是公办这个问题上，佳鑫妈妈不是没有犹豫过，最后，她担心在民办学校孩子的学业负担会比较重，选择了离家近、口碑也很好的虹口实验学校。

“选择学校时，适合孩子的才是最好的。”佳鑫妈妈说。

公民办小学间无显著差异

目前，公办学校仍然是上海学生和家长的最主要选择。

多年的上海“绿色指标”测评数据显示，上海公民办小学学业成绩达标率均处于较高水平（超过99%），91%的公办小学学生有比较强的学习动机，89%的公办小学学生对学校认同度较高。96%的公办小学学生对师生关系的评价普遍较高，公民办小学之间没有显著差异。

上海义务教育优质均衡水平也在不断提高。截至目前，上海各区已经建立学区和集团182个（其中集团128个），覆盖学校1050所；市、区两级新优质项目学校382所。

随着招生考试制度改革的不断深化、加强初中学校建设等一系列重大改革，公办初中的教育水平也将得到进一步提高。