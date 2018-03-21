上海黄浦民兵36年为民服务400多万人次-南京路上新民兵，接力传统再出发

晨报首席记者 李芹

通讯员 丁绍学、王亚伟

昨日一早，在南京路步行街第一医药商店门口“南京东路民兵连为民服务队”服务点前，60多名穿着迷彩服、配戴“民兵”标识的黄浦民兵摆出了近20个服务摊位，为群众提供理发、电器修理、法律咨询、医疗保健等10多项免费服务。据不完全统计，36年来，黄浦区民兵共计为民服务400多万人次。

“自1982年3月20日开始，每月20日我们黄浦区所属企业和事业单位民兵都会走上南京路开展为民服务活动。”服务点前，活动创始人、当年第一个推着小车和“南京路上好八连”官兵一起走上南京路为民服务的全国劳动模范、原上海市第一医药公司武装部副部长陶依嘉如此告诉记者。

民兵为民服务摊位从刚开始的一辆小车发展到如今的200多个，服务内容也由原先的理发、磨刀发展到现在的手机维护、法律咨询、环保节能等80多项。

“随着老一辈民兵的逐渐退休，民兵为民服务的接力棒已经交到我们新一代‘80后’‘90后’民兵手中。”黄浦区人武部政委郭伟介绍说，为了将黄浦民兵为民服务这个优良传统传承好，黄浦区军地整合全区民兵力量，组建了由60名“80后”“90后”民兵组成的“南京东路民兵连为民服务队”。

据悉，为了扩大民兵为民服务的影响力、号召力，黄浦区军地还建立了一整套常态化的激励机制，定期组织训练比武、先进评选等活动，持续将黄浦区民兵为民服务活动推向深入。上海警备区还将黄浦区民兵学雷锋活动作为上海军民“同学创新理论、同树文明新风、同建和谐平安”活动的重要载体，由一条街道、一个地区向全上海延伸拓展。