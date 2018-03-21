厕内溢香空气新 四壁无瑕窗几净-公厕保洁员4年来坚持认真打扫，引上百人留言点赞，很多人在此自拍

晨报首席记者 张益维

在闵行区老北翟路华翔路交界，有座隐藏在道路绿化带后的公共厕所。和上海8000多座公厕一样，它为市民提供免费如厕服务。近4年前，一对夫妻被指派到这里，负责这座公厕的清洁打扫工作。从此，这座公厕窗明几净，四时鲜花绽放。居民放轻了进入厕所的脚步，来往的小姑娘在厕所里玩起了自拍，曾无人问津的公厕留言薄写满了各种字体的留言……

这个被许多人称为“见过最干净的厕所”，作为它的管理者，保洁员王师傅说，之所以将厕所打扫得如此干净，是因为他心里憋着口气：“老是听人说日本的厕所有多干净，我听了觉得这样不对，我也能做到。”

那里的阿姨和叔叔每天都在清理，我们日常都只去这座厕所。

3天前，新闻晨报读者热线接到了一通特殊的电话。电话中，一名姓刘的男士说，他打这通电话来，是专门为一座公共厕所点赞。因为这座厕所环境干净，布置合理，厕所内常年有鲜花盛开。

是什么样的环境，能让读者专门为一座公厕点赞？出于好奇，晨报记者来到这座位于华翔路上的公厕一探究竟。与公厕附近的居民交谈后，记者惊讶地发现，在那片街区，提起这座厕所，似乎每个人都知道；而谈起这座公厕，似乎人人都成了特意打电话点赞的刘先生。

“好，特别好。”被记者随机拦住的一名刚使用过厕所的男子说：“我家就在附近，我在这附近上班，我经常在附近来回走，有时候还会在厕所的本子上留言。”

附近上班的物流公司司机说，这座厕所已成为附近企业激励员工的典范：“我们老板招工的时候，特意让我去那个厕所看看，他问我周围有厕所这么干净吗？我能做到这样吗？”

对厕所很挑剔的年轻白领女孩说，这座厕所是附近女性如厕的首选：“那里的阿姨和叔叔每天都在清理，我们日常都只去这座厕所。”

而更多的点赞，在悬挂在公厕墙壁上的“意见簿”中。五花八门的字体，写的都是“太干净了”、“无可挑剔”这样的语句。

一名名叫周英兰的使用者留言：“华翔厕所卫生特别干净。”一位自称顾小姐的使用者则留言：“这是我见过最干净的厕所、最美的厕所。”“意见簿”上，还有使用者专门为这座厕所的保洁员写了打油诗：“公厕守护王先生，敬业尽职讲文明。仰上俯下刷旮旯，四壁无瑕窗几净。浇花清扫手脚快，厕内溢香空气新，来往公民皆称赞，卫生战场树标兵。”

值得一提的是，似乎为了证明自己所言非虚，每条点赞后，留下评论的人都像读者刘先生一样，留下了自己的联系电话。有人甚至将自己的家庭地址也写了上去。上百条手写的点赞，从2016年延续至今，快填满了3本“意见簿”。

有个小姑娘来上厕所，看见我正在擦天花板，半小时后，她又来了，看见我还在擦天花板。

一座公厕，缘何收获如此多赞美之声？对此，负责管理这座公厕的保洁员王林和赵景珍夫妇也说不清。

“本子是公司发的，公司让挂着我们就挂着。”赵景珍边用拖把拖地边说。从早上5点到晚上9点，那个拖把几乎不会停着，每来一个人都要被使用一次，要么在王林手里，要么在赵景珍手里。

“只有随时清理，便池内才不会留下黄色的污渍。”埋头干活的赵景珍说。

在华翔路厕所还没有改建的时候，这对夫妇就是这座厕所的专职保洁员。如今，改建后的新厕所使用快3年了，这座厕所还像新的一样。

“你看这个小便池，能看出来这是用了3年的吗？”王林用夹子夹起男厕所小便池里的盖子，有些骄傲地说。这些盖子雪白如新，正如这座厕所内其他所有设施一样。

“我们的天花板看着像新的吧？我向人请教过，这个天花板材料比较特殊，要是用化学药剂擦，天花板会变黄，而且就不能恢复原状了。”王林说。不使用化学药剂还想保持公共厕所天花板的干净，唯一的解决办法就是不让污渍变成顽固污渍，于是王林每天都爬在梯子上用抹布擦。擦着擦着，就吸引来了有心人。

“有个小姑娘来上厕所，看见我正在擦天花板，半小时后，她又来了，看见我还在擦天花板，她在厕所里绕了很久，然后说，王师傅，我想给你写留言。”王林讲起这些留言的故事，笑得有些不好意思。

在王林关于留言者的故事里，有一些人是像这个小姑娘一样被细节打动的，这些人会专门停下来和他交流，甚至有开店的师傅，专门带着徒弟过来教育。但更多人，其实是被王林养来妆点厕所的绿植“圈粉”了。

在华翔路厕所里，林林总总摆了数十盆绿植，许多绿植含苞待放，把冷色调的公厕，点缀得生机勃勃。这些花要么是王林夫妇在花市上花十几块钱买的，要么是附近邻居送的，很多已经在这座厕所里长了好几年。

“很多人会在这里自拍。在公厕里自拍哦。”赵景珍描述着那些在公厕里拍照的人的样子，颇有几分自豪，“他们有的人拍了后，就会在本子上留言”。

不喜欢就不干，但要干就要干好。

如今，作为公厕的打理者，赵景珍已经可以很开心地说自己很骄傲。但是，在管理公厕的最初，她其实是哭着过来的。

“那时候，别人问我怎么做这个，我就哭，没办法，家里过得太苦了。”赵景珍说。那时候，大儿子刚刚结婚，家里用了很多钱，小儿子又很有出息，考上了大学，家里着急用钱，管理厕所，是王林和赵景珍当时最好的选择。

尽管如此，心理上的不适应，还是令赵景珍难受了很久。“我一开始清理厕所，清理完别人喝醉或者生病后吐了一地的东西，坐在那里怎么也吃不下饭，我压力大得直哭，害怕会传染疾病。”赵景珍说。

那些“圈粉”的绿植，最早就是王林养来宽慰不安的妻子的。“我上网查，看到有人说吊兰最杀菌，于是就在卫生间里养了很多吊兰。”

后来一个管理过医院卫生间的老人家送给了王林夫妇一盒消毒片，教会了他们怎么用，于是，王林夫妇又在卫生间里设置了消毒桶。

“很感动的，我们一开始也不知道怎么做，都是人家教我们的。”赵景珍说。有些是听人说的，有些是上网查的，他们陆陆续续在公厕里添了许多植物、花卉，以及清扫工具。对于这份工作，这对夫妻有个共同的观点：“不喜欢就不干，但要干就要干好。”

“住在附近的老阿姨，有的出国玩了，回来就和我说，日本的厕所有多干净，我觉得这样不对，我也能做到。”王林说，他托在高档酒店的朋友，带着自己专门去看了酒店里的厕所，又跑到机场去看厕所。回来后，他总结，确实别人的好一点。

“它们的厕所内槽都是干净的，但是我们当时管理的老厕所已经泛黄擦不干净了。”王林说总结。于是，2015年年底，华翔路厕所新修后，王林和赵景珍改变了清理模式，每天清理，时时清理，便器再未出现泛黄的情况。

“现在别人再来，都不会再说我们的厕所比外面的厕所差了。”王林笑着说。

如今，王林和赵景珍已经做了近4年的公厕保洁员，家庭的经济危机已经度过。两人却再没有想过改变职业。

“我小儿子有时还是会劝我们不要做了。我说你是大学生，道理你比我会说，职业和工作不代表人怎么样、有什么区别。”王林说。“至少我无论在哪里干，公司都是竖大拇指的。”

“我不开心的时候，就看看这些留言，都是他们在鼓励我。”赵景珍说。

使用者越文明，厕所越容易打理干净。而厕所打理得越干净，使用者越文明。

从2014年年底开始管理华翔路公厕，4年来，王林夫妇将华翔路厕所管理成了很多人“见过最干净的厕所”。这座厕所，也如一面镜子，见证了市民素质的提升。

“这些年，变化很大的。人的素质提高了很多。”赵景珍说。她还记得刚接手华翔路厕所的那一年，公共厕所内，经常有人躲在里面不出来，有些人是在吸烟，有些人拿着矿泉水瓶在洗澡，还有些人，赵景珍也不知道他们在干什么。

“有的时候很晚了，还有人躲在男厕里不出来，我很害怕，就只能打电话叫我老公去喊。”赵景珍说，“这些人出来了，还会讲脏话。”

随着街区的进步，几年来，这样的人越来越少。特别是在2017年禁烟后，王林夫妇明显感觉到，公厕的管理，一下子容易了很多。

“吸烟的人几乎没有了，厕所变得越来越干净。”王林说。这种影响似乎是相互的，王林发现：使用者越文明，厕所越容易打理干净。而厕所打理得越干净，使用者越文明。

“有个细节特别让我们感动。以前，用厕所的人如果不小心把污渍弄在外面了，他们就不管了。但现在，我发现很多使用者如果自己不小心把污渍弄在外面了，会用纸巾简单清理一下，可以看得出来，他们也不想去破坏这个环境。”