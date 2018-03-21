春分，昼夜等分阴阳平

晨报记者 岳 强

春分，在尧典中被称为“日中”；在礼记中被称为“日夜分”，两种称谓都说明，古人早已发现在这一天昼夜是等分的。

春分初候“元鸟至”，在《夏小正》则以“玄鸟来降”命名。元鸟或玄鸟都是燕子的称谓。燕子是春分来，秋分去的候鸟。当春分节气一过，燕子陆续飞到百姓居家的屋檐下开始筑巢哺育新燕，所以，燕子在民间被看做家门兴盛的吉祥之兆。

春分二候为“雷乃发声”，与三候“始电”需要结合起来解，这其中藏有大秘密。我们用现代科学成果来看这两候的话，会认为古人愚蠢，为什么？因为科学证明了光速是远远快过音速的，古人可能不知道吧？其实，这就是我们对中国传统阴阳理论未能全面深入领悟所造成的误读。

我们先从阴阳学说的角度来看雷电现象。古人认为，雷为阳之气，电为阴之质，阴阳二气的运动是“阳先行，阴始动”。元代吴澄著《月令七十二候集解》则释曰：“阴阳相薄为雷，至此四阳渐盛犹有阴焉，则相薄乃发声矣。始电，电阳光也。四阳盛长，值气泄时，而光生焉。故历解曰，凡声阳也光亦阳也，电者雷光是也。”所以，自冬至一阳生到春分，达到以阳逐阴的阴阳二气的平衡点，也正是阴阳气交万物生衍的佳期，所以，从春分初候“元鸟至”之象的寓意延伸来看二三候之象，就能了知春分三候所指为何。

那么，春分的表意汉字用哪一个字合适呢？用：“平”。如果看篆书的字形，“平”字从于，从八。“于”是气受阻碍而能越过的意思，“八”是分的意思，气越过而舒顺。在《易·文言》 乾卦中道：“云行雨施，天下平也。”《廣韻》中释：“平，正也。和也。”儒家事功最善的境界不就是“天下平”吗？二气平分阴阳气交，则万物生衍，天下太平。