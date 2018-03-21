雨水今渐止，明晨最低温仅4℃-本周后期大幅度回暖，周末最高气温将接近20℃

晨报记者 徐妍斐

3月18日这波直奔华东的冷空气，把申城这几天的气温也拖向了低点。昨天，申城最高气温仅8.2℃，而最低气温为7.3℃，阴雨淅淅沥沥，昼夜温差不足1℃。今天迎来“春分”节气，近期缠绵的春雨也暂时告一段落，22日开始申城将大幅度回暖，周末最高气温将再度接近20℃，下周中前期最高气温将冲击24℃。

下周最高温冲击24℃

自入春那波升温后，上周后期申城在冷空气中回归阴冷，雨水不时飘落，给出行带来不便。不过，这轮降水今天就要收场了。

随着低涡逐渐东移入海，今天上午偶落些小雨，到了下午和傍晚时分，天气将转为阴到多云。气温和昨天相差不大，在6-9℃，风力依然较大，为4-5级风，阵风6级。

昨夜今晨，将是这轮降温的“谷底”。江苏、安徽部分地区可能出现雨夹雪。中国气象爱好者科普微信表示，这可能是当地2018年上半年“最后一雪”，也可以说是南方的“最后一冷”。明天早晨申城也寒风瑟瑟，受辐射降温影响，最低气温仅为4℃，可谓入春之后的最低。

气象专家介绍，辐射降温中的“辐射”是指太阳短波辐射和地面长波辐射，通常来说，白天地面吸收太阳短波辐射，大气吸收地面长波辐射而增温；夜间辐射降温是指夜晚地面由于接收不到太阳短波辐射，导致大气吸收到的长波辐射减少而不断降温。一般来说在日出之前，气温会一直下降，这也就解释了为什么一天之中的最低气温通常是出现在清晨。

不过，到了明天白天，大幅度回暖就开始了，预计最高可升至14℃，昼夜温差多达10℃。此后气温逐渐攀升，23日最高气温17℃，周末两天最高气温19℃，下周中前期最高气温突破20℃，周中最高气温预计可达24℃。

暖空气逐渐占据主导地位

今天0时15分，迎来二十四节气里的“春分”。春分日，太阳几乎直射赤道，昼夜平分，春分后，太阳位置北移，昼长夜短。古时，以立春至立夏为春季。春分正当春季三个月之中，故平分了春季。而现代，春分节气里申城一般处于初春。上海市气象服务中心首席服务官傅易表示，从常年来看，初春时节上海气温出现低于10℃的情况经常发生。

春分时节，气候变化剧烈。冷空气势力减弱，暖空气势力逐步占主导地位，气温回升较快。据中国天气网科普，此时大气环流形势发生调整，春季影响我国的高空西风环流变得比较平直，移动性明显，冷空气就像来去匆匆的过客，与暖空气交汇，共同上演着一场场“晴雨戏”。同时，来自海洋的暖湿气流日趋活跃，与不甘退出的冷空气互有进退，因此这段时期不时雷雨交加。在南方一旦雨过天晴，气温又会很快回升。

而进入3月后，太阳的直射点由赤道以南逐渐向北移至北半球，此时的阳光比冬季的要强一些，但毕竟还不那么强烈，让人感觉早晚仍有寒气，中午前后气温回升明显。此时，正确的穿衣方法，是早晚比中午多穿一件衣服，着装宜宽松，不宜过紧。减衣时，宣先减上衣，后减下装，多注重下半身的保暖。推荐易穿脱又保暖的背心和针织衫。