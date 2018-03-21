天气反复无常 当心感冒来袭

晨报记者 潘 文

昨天，记者从普陀区中心医院了解到，最近一段时间感冒的人又开始增多了，每天因感冒去医院就医的患者比之前增加了20%。医生表示，这一波感冒才刚刚开始“冒头”，经过一段时间的扩散后，预计在之后的两周里将迎来感冒就医的“小高峰”。

淋雨回家后发烧39℃

今年30岁的陈先生是一名白领，平时身体比较好。几天前，他和往常一样从公司下班回家，此时气温开始下降，还下起了小雨。他看雨不太大，就一路小跑回家了。可没想到，到了第二天早上，他浑身酸痛，整个人都特别难受，而且特别怕冷。后来，他去医院检查后才知道，自己已经发烧到了39℃。

普陀区中心医院呼吸内科主治医生朱林筠说：“最近来就医的患者，很多都是全身不舒服，例如发烧、全身乏力、肌肉酸痛等，和之前的那波流感的症状相似。不过前两天我给病人做的流感病毒检测结果显示是阴性，也就是说目前还是普通感冒，后面是否有变化现在还不好说。”

医生提醒，根据以往的经验来看，这一波感冒才刚刚开始“冒头”，大家一定要做好防护工作，关注气温变化，及时适当地增减衣物。定期开窗通风，保持室内空气新鲜。勤洗手，多喝水。

不建议服药预防感冒

一听到“感冒”、“流感”等词，很多人就会服用板蓝根、达菲、莲花清瘟胶囊、抗病毒口服液等来预防。

对此，朱林筠表示：“在医生看来，提前服药预防感冒是没有必要的。大家都知道‘是药三分毒’，像板蓝根这种清热解表的药物，对人体的脾胃是有一定损伤的。另外，这些药物只对病毒有效，当病毒还没有入侵的时候，药物连作用的‘对象’都没有。呼吸道疾病主要是通过飞沫传播，最好的阻断途径就是戴口罩、勤洗手等。一旦出现感冒症状，可以根据症状自行服用一些常见的感冒药； 如果服药后觉得感冒症状无好转，包括咳嗽、发热不退、腹泻、头晕乏力等，应及时去医院就医检查。”

还需要注意的是，达菲只适用于甲型和乙型流行性感冒，患者应在首次出现症状的48小时内服用，它并不适用于普通感冒。