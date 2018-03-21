国际社会积极评价习近平主席在十三届全国人大一次会议上的重要讲话

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新华社北京３月２０日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平２０日在十三届全国人大一次会议上发表重要讲话，讲话充满对中华文明的自豪、对中国人民的深情、对中国发展的自信、对中国发展造福人类的愿望，受到世界主要媒体高度关注，引发国际社会热烈反响。

美国《华盛顿邮报》网站报道说，习近平主席在讲话中列举中国在各领域取得的历史性成就，强调中国将通过巩固和发展中国特色社会主义制度迈向更加光明的未来。

彭博社报道说，习近平主席在近４０分钟的讲话中多次强调人民的重要性，指出人民的团结和支持是中国取得令世人瞩目发展成就的关键。

路透社的报道说，习近平在讲话中强调了愿同台湾同胞分享大陆发展机遇，增进台湾同胞福祉，推进祖国和平统一进程。这些表态赢得与会代表的热烈掌声。

日本《每日新闻》报道说，习近平主席在讲话中表示要“忠实履行宪法赋予的职责”“忠于人民”“赤诚奉献”。共同社报道说，习近平主席在讲话中表达了实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的决心。

日本东京理科大学教授赵新为表示，习近平主席的讲话宣示了实现国家完全统一和实现中华民族伟大复兴的坚定信念，令人印象深刻。中华民族伟大复兴是全体中国人的梦想，繁荣昌盛的中国是中华儿女的坚实后盾，我们都是这个时代的见证者、开创者、建设者。

韩国外国语大学全球安全合作中心主任黄载皓说，从习近平主席的讲话中感受到中国领导人对中国未来的抱负，以及实现宏伟目标的坚定决心。黄载皓认为，习主席关于“让中国改革发展造福人类”的表态，体现了中国对外政策中一贯坚持的共赢思想，这有助于推动国际合作，让中国发展造福世界。

越南计划投资部发展战略研究院前院长刘碧胡说，习近平主席讲话传递出坚定有力的信息，反映了新一届国家领导人带领中国人民向着中华民族伟大复兴目标不断奋进的担当。讲话还明确提出中国永远不称霸、永远不搞扩张，始终不渝走和平发展道路、奉行互利共赢的开放战略，这是中国为推动世界和平与发展所作出的承诺。

老挝经济学者佐松说，习近平主席在讲话中多次提到人民，强调人民是历史的创造者和真正的英雄，强调全心全意为人民服务，这让他深受触动。“作为老挝人民革命党党员，作为社会主义邻国同志，我愿与中国同志共勉：把人民放在心中最高的位置，接受人民监督，始终全心全意为人民服务，始终为老中两国人民的友谊服务。”

印度尼赫鲁大学中国和东南亚研究中心教授巴利·拉姆·迪帕克表示，习近平主席的讲话让他感受到，新一届国家领导人对中国发展面临的形势有着深刻认识并做好了充分准备，同时对中国未来充满信心，“我相信中国在为实现中华民族伟大复兴而奋斗的过程中，一定会继续为国际社会贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量。”

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员会成员阿巴斯·扎基表示，习近平主席讲话不仅鼓舞中国人民，也令国际社会感到振奋，相信在新一届国家领导人带领下，中国在实现中华民族伟大复兴的道路上一定会持续创造辉煌，继续成为推动世界和平与发展的重要力量。（参与记者：朱东阳、刘晨、王可佳、耿学鹏、王迪、陶军、章建华、赵旭、赵悦、杨媛媛）

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