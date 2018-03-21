人民领袖习近平：将“人民”二字镌刻在新时代答卷上

来源：人民网

丁涛 毛雷 陈立庚

历史的车轮滚滚向前，不忘初心者，方得始终。

时代的潮流浩浩荡荡，自强不息者，勇立潮头。

五年来，人民领袖习近平始终同人民想在一起、干在一起，我国改革开放和社会主义现代化建设取得历史性成就，中国特色社会主义进入新时代。

五年来，人民领袖与人民群众心灵始终同频共振，奏响中华民族迈向伟大复兴壮美乐章。

民者，国之根也。3月20日，习近平在十三届全国人大一次会议上发表重要讲话，80余次提及“人民”一词。

“始终要把人民放在心中最高的位置”

“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”2012年11月党的十八大上，习近平当选中共中央总书记，铮铮誓言，言犹在耳。

“始终要把人民放在心中最高的位置”，2018年3月十三届全国人大一次会议上，习近平连任国家主席，字字千钧，直抵人心。

民生连着民心，民心关系国运。五年多来，以习近平同志为核心的党中央，始终与人民同呼吸、共命运、心连心，带领全国各族人民不畏艰难险阻、爬坡过坎，取得一个又一个历史性突破。

小康路上，习近平最牵挂的始终是困难群众。

“去年有多少人娶媳妇儿？”“扶持谁、谁来扶、怎么扶、如何退，全过程都要精准，有的需要下一番‘绣花’功夫。”对于扶贫，他问得关切、讲得透彻。

五年多来，习近平用脚步践行了走遍全国所有深度贫困地区的承诺。过去五年，我国脱贫攻坚战取得决定性进展。6000多万贫困人口稳定脱贫，贫困发生率从10.2%下降到4%以下。

追梦途中，习近平惦记着每一个普通劳动者。

今年两会，在广东代表团审议现场，一个名字引起了习近平的注意。作为广东数千万外来工的一员，米雪梅代表在发言中讲述了她到广东务工创业20多年的酸甜苦辣。

“我们制定政策要设身处地为进城务工人员着想，把当前最需要照顾的、扶持的方面搞好。人民群众在什么方面感觉到不幸福、不快乐、不满意，我们就要在那些方面下功夫。”

去民之患，如除腹心之疾。面对民生诉求，习近平直截了当地给予了回应，给千千万万像米雪梅一样的普通劳动者，吃下一颗“定心丸”。

“人民是历史的创造者，人民是真正的英雄。波澜壮阔的中华民族发展史是中国人民书写的！博大精深的中华文明是中国人民创造的！历久弥新的中华民族精神是中国人民培育的！中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃是中国人民奋斗出来的！”

习近平在十三届全国人大一次会议上发表重要讲话，深刻阐释了“人民”对于我们国家的重大意义，振奋人心、温暖人心。

“世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗”

艰难困苦，玉汝于成。“从贫困地区出来的”习近平比谁都清楚：世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗。

“天上不会掉馅饼，努力奋斗才能梦想成真。”在2017年的新年贺词中，习近平这样说。

“新时代是奋斗者的时代。”在2018年春节团拜会上的重要讲话中，习近平这样说。

3月20日，在十三届全国人大一次会议上，习近平说，把蓝图变为现实，是一场新的长征。路虽然还很长，但时间不等人，容不得有半点懈怠。

奋斗是艰辛的，没有艰辛就不是真正的奋斗。伟大的事业之所以伟大，不仅因为这种事业是正义的、宏大的，而且因为这种事业不是一帆风顺的。

为了打赢脱贫攻坚战，习近平走遍了全国14个集中连片特困地区；为了做好大国外交，5年多来，习近平完成29次出访，飞行57万多公里，累计198天，遍及五大洲、57个国家及主要国际和区域组织……

奋斗是长期的，伟大事业从来不会一蹴而就，需要几代人、十几代人、几十代人持续奋斗。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事。中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。这些成就，都不是敲锣打鼓、顺顺当当就能实现的。

唯有奋斗，才不辜负这个伟大的时代；唯有奋斗，才能实现中华民族伟大复兴的中国梦。

“我相信，只要13亿多中国人民始终发扬这种伟大奋斗精神，我们就一定能够达到创造人民更加美好生活的宏伟目标！”习近平的讲话铿锵有力、掷地有声。

“主席，人民爱戴您！”

“主席，人民爱戴您!”

3月8日，这一句满含深情、发自肺腑的话语，通过《新闻联播》传遍神州大地。当天上午，当参加山东代表团审议的习近平与王一君代表亲切握手时，王一君激动万分，情不自禁地喊出了这句话。

2016年2月2日，雪后的井冈山，玉树琼枝，分外妖娆。春节前夕，习近平来到井冈山市茅坪乡神山村看望慰问贫困群众。

握住习近平的手，75岁的村民彭水生竖起了大拇指：“你呀，干得不错嘞！”聚在一团的乡亲们用热烈的掌声和欢呼，表达着与彭水生一样的感受和心情。

2018年2月12日上午，成都市郫都区战旗村喜气洋洋。看到习近平总书记来了，村民们兴高采烈地向总书记问好。

一位老人握着总书记的手，激动地说：“您是我们的好领袖，中国人民的福星。”总书记答道：“谢谢，我是人民的勤务员，是为人民服务的。”老人质朴的话语，不仅说出了自己的心声，更说出了亿万华夏儿女的肺腑之言；总书记平实的回答，彰显出人民在他心中的分量。

人民是历史的创造者，人民是真正的英雄。

五年来，习近平始终把人民放在心中最高的位置，把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量一切工作得失的根本标准，着力解决人民最关心最直接最现实的利益问题。

“乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。”

五年来，从乡间地头、到革命圣地、再到人民大会堂，人民群众一声声深情的呼唤、一句句质朴的肯定、一次次发自肺腑的称赞，在960多万平方公里的广袤大地上不绝回响。

“凡是过去，皆为序章。”这个春天的故事，注定将被时代与人民铭记。“山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达。”新时代的中国梦，注定会在久久为功的奋斗中照进现实。

人民领袖的为民情怀，凝聚起实现中华民族伟大复兴的磅礴力量；人民领袖与人民同行，高歌行进在实现宏伟蓝图“新长征”的大道上。

无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的答卷上，镌刻的必定是“人民”。

（网站首页图：新华社图片）