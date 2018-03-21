习近平这些话，寄语所有新时代的建设者

来源：央视网

央视网消息：3月20日，习近平在十三届全国人大一次会议上发表重要讲话。会场气氛热烈，现场掌声不断。

在这篇讲话中，习近平主席首先用了近一半篇幅重点阐释了我们应该秉持怎样的人民观，对接下来要以“更大的力度、更实的措施”推进各方面的工作，作了又一次的动员和部署。在讲话中，习近平主席充分阐明了中国作为一个负责任大国，对人类进步发展事业所肩负的使命，也充分明确了中国共产党要怎样承担起在新时代的历史使命。最后，习近平主席向全体中国人民、中华儿女发出了号召：“新时代属于每一个人，每一个人都是新时代的见证者、开创者、建设者。”

谈领导干部如何履职尽责

做人民的勤务员，接受人民监督，决不辜负各位代表和全国各族人民的信任和重托！

始终要把人民放在心中最高的位置，始终全心全意为人民服务，始终为人民利益和幸福而努力工作。

永远做中国人民和中华民族的主心骨！

不论是当年在梁家河的基层锻炼，还是如今成为人民领袖把舵领航，习近平从未忘记自己的初心使命。

此次讲话中，习近平强调，一切国家机关工作人员，无论身居多高的职位都要牢记三个“始终”。这与其当年在《之江新语》中的理念可谓一以贯之。他在书中写道：无论在哪个方面、哪个部门、哪个地方工作的党员干部，首先要明白自己的第一目标是为民谋利，始终把党和人民放在首位。各级领导干部要认真思考在加强党的执政能力建设中自己该怎么办，切实增强执政的忧患意识，切实在领导工作实践中提高自己的执政本领，做一个亲民爱民的公仆。

谈伟大的人民、民族、民族精神

人民是历史的创造者，人民是真正的英雄。

一个四分五裂的国家不可能发展进步。

有这样伟大的人民，有这样伟大的民族，有这样的伟大民族精神，是我们的骄傲。

让全体中国人民和中华儿女在实现中华民族伟大复兴的历史进程中共享幸福和荣光！

在这个民族大义和历史潮流面前，一切分裂祖国的行径和伎俩都是注定要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚！

我们伟大祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去！

2018年3月17日，习近平主席在宪法宣誓时，左手抚按宪法，右手举拳，在人民代表面前，庄严宣誓。

作为人民领袖，习近平心中，“人民”二字是一种非常强烈、非常坚定的信仰。20日人大闭幕会上的这次讲话进一步焕发起13亿人民的伟大民族精神。

人民的实践是最丰富最生动的实践，人民中蕴藏着巨大的智慧和力量。2013年3月17日，习近平在十二届全国人大一次会议闭幕会上指出“实现中国梦必须弘扬中国精神”，中国精神是以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。五年后的2018年，习近平将时代精神深深融入到民族精神的历史长河和现实使命当中，浓缩在一起形成伟大的民族精神。

奋斗者的时代 奋斗者的宣言

世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗。

山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达。

把蓝图变为现实，是一场新的长征。

路虽然还很长，但时间不等人，容不得有半点懈怠。

等闲识得东风面，万紫千红总是春。

新时代属于每一个人，每一个人都是新时代的见证者、开创者、建设者。

乘着新时代的浩荡东风，加满油，把稳舵，鼓足劲。

“新时代是奋斗者的时代”。习近平主席就是大家眼中公认的、夙夜在公的、全心全意为人民服务的奋斗者。他对于“奋斗”还有很多论述，“只有奋斗的人生才称得上幸福的人生；奋斗者是精神最为富足的人，也是最懂得幸福、最享受幸福的人”。

今年是改革开放40周年，中国的沧桑巨变来自于实干、来自于凝心聚力、来自于朝着既定目标奋勇前进。从现在到2020年，是全面建成小康社会决胜期，必须以时不我待、只争朝夕的精神投入工作。在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，全国各族人民正以十足的干劲儿、饱满的热情，奋进在十九大以来的第一个春天。

核心就是灵魂，核心就是力量。正如参加十三届全国人大一次会议的代表们所说，我们有幸站在新时代的起点，要紧紧跟随习近平主席的脚步，用奋斗创造更加美好的明天。