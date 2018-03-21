2018秋冬上海时装周开幕在即

“融”产业生态，汇创意“本源”

3月20日，2018秋冬上海时装周新闻发布会在新天地朗廷酒店隆重举办。

来自时装周支持单位及主承办方代表、参秀品牌代表、时装周合作伙伴及媒体代表等业界精英齐聚发布会现场。发布会上，主办方及设计师、时装周合作伙伴分享了本季活动的特色亮点，上海市商务委员会副主任刘敏对时装周各项版块寄予厚望。刘敏表示：“上海在转型发展当中，在迈入高质量发展的新时代需要时尚元素，需要时尚的创新和活力。上海时装周未来的发展要定位成为擦亮上海消费的第一张名片，并向社会各界人士，向国内外的相关企业机构发出要约 ，让上海成为商业发展的创新之地，成为品牌的云集之地，希望更多的设计师、品牌云集上海，来满足需求、引领需求、创造需求，实现让人民美好生活向往得到满足。”

（上海市商务委员会副主任刘敏）

作为新一轮国家商务部与上海市部市合作重点项目，上海时装周秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕上海“设计之都”、“时尚之都”、“品牌之都”、“会展之都”的建设要求和打响“上海服务”、“上海制造”、“上海购物”、“上海文化”四大品牌的创新突破口，以秀促展，以展促市，进一步挖掘上海这个时尚之都、活力之都的潜能与力量，提升上海在全球时尚领域的影响力。

2018秋冬上海时装周将以“融·本源”为主题，聚焦历史与当代的融合，东方与西方的融合，情感与智能的融合，时尚与科技的融合，传承与创新的融合。以时装设计为“融合点”，积极推进时尚产业价值链中设计、品牌、贸易、市场、零售、人才等各环节的合力共赢。不忘初心，不负使命！

3月28日至4月3日期间，2018秋冬上海时装周以作品发布、商贸展会、主题活动、时尚周末等板块构建多元、健康、共赢且充满活力的时装时尚产业生态模式。历经十五载破浪乘风，上海时装周为上海乃至中国时尚的探索与进取不断前行，力图在世界范围内开辟我们的时尚话语权与影响力。

缔造专业——多维度多平台作品发布，形成专业趋势引领

新天地作品发布、LABELHOOD时装演示、KIDSWEAR童装发布、SIFS国际品牌发布等模块已形成上海时装周作品发布的稳定优势项目。新一季的时装周发布更致力于在时空平行中营造更为专业化、细分化的发布定位。集中推广呈现代表当代中国乃至亚洲地区尖端设计水准的时装品牌，在聚焦品牌原创性、品质性的同时，亦着眼于增强发布作品系列对趋势的引导力和对消费市场的影响力。

新天地作品发布延续A/B/C秀场布局，本季共带来50场发布。作为一个拥有多年运作经验的成熟平台，2018秋冬上海时装周新天地作品发布汇聚起兼备品质与产品辨识度、行业资源整合度、市场结合度的成熟设计师品牌、特色商业品牌、时尚潮流品牌等海内外品牌进行推广展示。除了中国内地及香港、台湾地区，来自日本、韩国、新加坡、马来西亚等地的设计师也共襄盛举，在上海时装周的平台上切磋与交流，共同助力亚洲时尚的振兴。

作为目前上海时装周备受国际业界瞩目的中国当代先锋时装新势力板块，本次LABLEHOOD将移师拉法耶艺术中心，为新天地区域时尚风景再添亮色。本季LABELHOOD将上演20场别具创意的先锋作品展示，其中有七位青年新锐设计师首次参与时装演示发布单元。以“同道中人”为主题，18秋冬LABELHOOD将会带来融合时尚民意、挖掘新生力量的又一次全新实验。

立足800秀阵地，KIDS WEAR童装专场本季将带来２０场国内外童装品牌作品发布。在儿童经济成为风口的当下，童装及衍生产品的精细化、规模化发展也正在稳步上升。此外，东华大学、上海视觉艺术学院、莱佛士设计学院等沪上知名设计艺术院校也将在此次时装周期间进行发布展示，充分发挥院校资源优势，建立起产业人才输出的重要渠道。

此次SIFS国际品牌发布将携蜚声国际的重量级品牌登陆上海，前卫写意的DAMIR DOMA继去年4月后再次来沪发布，充满拉美风情的Gregorio Sanchez将首次登陆上海试水中国市场。

落地商业——商贸展会同期集结举办，打造亚洲最大订货季

在上海建设国际会展之都的时代机遇下，第七季的MODE上海服装服饰展将继续稳固与各大合作展会的协同联动，通过高端化、多元化、细分化的特色定位吸引来自世界各地的专业渠道买家，更好地建立起设计师与市场的关系，助推买手制商业雏形的建构，推进城市商业模式的转型升级。

本届MODE上海服装服饰展将再度亮相长宁区上海世贸商城，共有来自全球近30个国家和地区的约500个品牌齐聚一堂，在充满艺术氛围的会展空间内释放无限创意。上海世贸商城也已与MODE展会达成战略合作，将在未来三年助力MODE上海服装服饰展振兴发展。通过Showroom集合体的创新机制，MODE 展会以“买手制”特色为核心，有别于传统展会模式，在布展方式、主题设计、品牌细分等方面全面升级，服务与观展体验亦强化细节，力争实现叫好又叫座。在时装周期间，MODE展携手各大合作展会，荟萃海内外精品，形成优势互补、协同联动，共同促成“亚洲最大时装订货季”的稳固发展。Ontimeshow囊括全球300+品牌，延展与创造无限可能；时堂Showroom Shanghai本季展出品牌99个，其中30%为首次参展品牌，并专门规划了男装区域；DFO Showroom携旗下40个品牌亮相，覆盖从轻奢到当代时尚多种风格；ALTER SHOWROOM将独家引进来自全球的20多个当红新晋设计师品牌；TUBE SHOWROOM将与各独立设计师品牌一起，以艺术展示的方式，于多伦美术馆带来他们的最新系列；新晋加盟的NOT showroom集结了兼备当代性、艺术性，同时注重文化内涵的设计师品牌，共同开拓风格多元化的精准市场。

联动产业——产业链优势资源集聚，实现从上游到下游的联动协同发展

在新观念、新市场、新零售的形成中，自上而下的单向模式已经成为历史，产业上下游的联动发展与良性循环，才是目前时尚产业积蓄能量的孵化器。

时尚载体发生变革，新时尚以更加开放、包容的姿态迎接各种可能性。本届时装周的主题“融·本源”不仅体现在发布与展览的功能中，在创意迭出的时尚系列活动中，跨界与共享亦成为关键词。不同领域的标杆、不同行业的生力军，借此舞台与时装时尚频频互动，传达了时尚的丰富内涵与外延。

上海时装周开幕派对将继续与全球数字支付公司Visa携手举办，将最前沿的支付创新科技与全新时尚生活相融合，别具创意地诠释本季“融·本源”主题；在上海国际时尚中心，“TOP100外滩时尚盛典”将携手5位欧洲知名设计师共同呈现“即秀即买”的全新零售模式；由上海万趣集团推出的VVNK JANE PLUS品牌，本季将结合音乐、绿色、家居设计等元素带来时尚新探索。“Fashion Acoustic此时此声”项目尝试为独立设计品牌提供音乐与艺术的跨界合作，擦出设计师和艺术家之间的火花。

由法国驻沪总领馆联袂法国商务投资署、法国高级定制与时尚联合会共同举办的“中法文化之约”，不仅邀请了两国时尚顶尖专家与行家，就中法时尚的商务与文化两个维度进行深入探讨，同时还将举办中法联合摄影展、法国双人组影像装置展、法国黎巴蕾丝展等，形成文化互动与交流。

集结行业智识的MODE TALK行业聚谈将继续带来为期4天12场的实战攻略。本季行业聚谈将进一步聚焦品牌消费力、供应链集约化趋势以及设计师品牌的知识产权保护等热点议题，由经验丰富的专业人士带来最新资讯分享。

此外，本季时装周还将首次与全球知名的娱乐公司迪士尼合作，正值米奇90周年之际，推出跨领域设计佳作及创意主题活动，并将于上海时装周新天地秀场和新天地THE HOUSE新里进行展示。值得一提的是，延续每一季上海时装周时尚公益使命，本届时装周还将携手上海愿望成真慈善基金会，通过与迪士尼的合作，帮助患有白血病的儿童实现成为服装设计师的愿望

“时尚周末”第三季——体验式新零售渐入佳境

从终端零售来看，中国正处于增长动力转换、消费升级的关键时期。由上海时装周创意打造的“上海时尚周末”已发展到第三季，以“时尚穿梭博物馆-寻找时装中的她精神”为线索，《蝶梦百年》胡蝶私人珍藏作品与“Fashion Lab”等内容之中女性觉醒与时尚发展脉络在此不断闪现。“心、信、型、芒、慧”五大时尚部落带您领略叛逆嬉皮、波普摇滚、欧式高街、法式CHIC以及未来女性技能等风格，“即看即买”模式加快了本次B2C活动的节奏，“互动表演”、“时尚快闪商店”、时尚游乐场等互动内容在上海展览中心主会场和尚嘉中心分会场轮番演绎，提升参与者的体验感与互动感。

原GreenCode的升级项目——greenevery[day]秉承倡导绿色时尚与可持续发展理念，以策划“绿色生活态度”为主题的设计师品牌展示空间、POP-UP STORE，和以“再生时尚”为主题的时尚展览，打造B2C绿色生活体验活动平台。上海时尚周末期间，将有更多时尚活动在各大商圈持续联动，带动时尚消费，激活消费需求，为上海国际消费城市的建设再添一抹亮色。

近年来，伴随着亚洲设计精英的集结荟萃和创意新生代的活跃涌现，上海时装周在国际时尚领域也逐渐承担起东西方时装时尚行业交流枢纽的重要角色。全新升级的英文版上海时装周官方网站为品牌机构和各个特色版块的海外推广再添阵地。18秋冬上海时装周更将迎来包括法国高级定制和时尚联合会执行总裁Pascal Morand、意大利国家时装商会主席Carlo Capasa、意大利Vogue副主编Sara Maino、全球人气时尚博主Susie Bubble以及来自Barneys New York、Harvey Nichols和LNCC等时尚零售机构的国际买手等重量级海外嘉宾。

除了行业精英的共同推动之外，上海时装周以巨大的平台吸附力汇聚来自不同领域的合作伙伴。2018秋冬“融·本源”主题继续由全球权威潮流趋势预测机构WGSN发布提供。结合这一主题创意设计的上海时装周主视觉画面也将闪耀在震旦大楼、“外滩之窗”、上海中心等沪上标志性建筑，成为外滩夜景中最璀璨的一道风景。上海时装周2018秋冬新天地作品发布的成功举办离不开各界合作伙伴的大力支持和热情参与，特别感谢中国新天地、巴黎欧莱雅沙龙专属、M.A.C魅可、上海新天地朗廷酒店、百事中国有限公司、全球数字支付公司Visa、天猫、MINI中国、华特迪士尼（中国）有限公司、马爹利以及小奥汀水性指彩的赞助支持。此外，银联智策将作为上海时装周的官方大数据合作伙伴，通过对消费和舆情等全纬度的监测来对上海时装周的活力进行大数据分析。

作为时装产业与时尚文化的逐梦人与弄潮儿，上海时装周力图在打磨更专业、更权威、更具影响力的时尚发布平台基础上，为整个行业输入新鲜血液，并致力于驱动增强行业上下游之间的造血功能，将时装时尚融入生活，取之于源，用之于源，为新时代背景下的产品升级、消费升级与全民生活品质升级注入活力。