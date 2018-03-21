泰特美术馆藏英国风景画大展即将登陆中国

威尼斯的斯齐亚沃尼大街: 水节，约瑟夫•马洛德•威廉•透纳（1775-1851），约1845年

近日，英国泰特美术馆和上海博物馆联合宣布，《心灵的风景：泰特不列颠美术馆珍藏展（1700-1980）》将于2018年4月26日登陆中国。作为迄今国内最大规模的英国风景画展，展览将全面追溯英国风景画历时三百余年的发展历程，并向英国对世界视觉艺术所作出的重要贡献致敬。

从庚斯博罗、斯塔布斯，到透纳、康斯太勃尔，以及惠斯勒、尼科尔森，英国艺术几乎是由这些伟大的风景画家来定义。作为国际最具影响力的美术馆之一，泰特拥有丰富的英国艺术收藏。展览将精选泰特不列颠美术馆一批极富美学价值和独创性的英国风景画馆藏作品，对风景艺术为何成为 “英国视觉想象的核心”作出诠释。展览由理查德·汉弗莱斯（Richard Humphreys）策划，将从十八世纪伟大的古典画家和十九世纪的浪漫主义开始，历经拉斐尔前派和印象派画家，直至二十世纪先锋现代主义艺术家作品，以期全面追溯英国风景画跨越三百余年的发展历程。

泰特美术馆馆长玛丽亚·巴尔肖（Maria Balshaw）表示：“展览萃取泰特无与伦比的英国艺术收藏，囊括了不同时代艺术家多种类型的作品：油画、水彩、素描、版画和摄影作品。中英两国均拥有深厚的风景画传统，能与上海博物馆合作，并和广大中国观众分享馆藏，我们感到十分自豪。”

本次展览的策展人理查德·汉弗莱斯表示：“从康斯太勃尔笔下柔和的景致，到约翰·马丁所做（宗教）启示性的作品，从透纳的雪山风暴到纳什的超现实风景，风景画在过去三个世纪中成为英国对艺术史最重要的贡献。这次展览将呈现英国最伟大的风景画家们的杰出成就，揭示一个关于自然世界变迁与人类思考延续性的丰富故事。”

在为观众献上视觉盛宴的同时，《心灵的风景：泰特不列颠美术馆珍藏展（1700-1980）》还将用艺术作品编织出英国历史文化发展的绚丽篇章。近三个世纪以来，塑造英国国家精神的文学、哲学、政治和社会背景，这些伟大的作品因此也被置于其中。正是通过对风景的挥洒描绘，英国艺术家找到了理解国家命运的关键所在。

展览题为“心灵的风景”，不仅仅是对自然山水的描绘，更深入探索了几百年来人与自然环境的关系，我们得以看到迄今为止一些最杰出的艺术心灵对自然的感知。在环境问题日益受到关注的今天，对经典画作的重新审视也必将引起人们对当下和未来的思考。

心灵的风景：泰特不列颠美术馆珍藏展（1700-1980）

开幕：2018 年 4 月 26 日

展期：2018 年 4 月 27 日 - 8 月 5 日

展览地点：上海博物馆第二展厅